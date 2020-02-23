Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
17Главные звёзды плей-офф Лиги чемпионов
10Россияне остались без медалей в эстафете
21:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гараничев возмутился критикой Губерниева в свой адрес

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал критику известного комментатора Дмитрия Губерниева в адрес сборной России по биатлону.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«Не снимаю с себя ответственности за выступление сборной на чемпионате мира. Видимо, какую-то работу мы сделали не так, как было нужно. Но даже при этом мне не очень понятно, почему на нас с такой критикой обрушился тот же Дмитрий Губерниев. Получается, что, не находясь в команде, он знает о нашей подготовке больше, чем мы и наши тренеры», — цитирует Гараничева RT.

«В моем отношении акцент был сделан почему-то на то, что у меня появился фитнес-тренер. Хотя со специалистом по силовой подготовке Сергеем Ворониным я сотрудничаю давно, и эта работа ведется исключительно в летний период, начиная с апреля и до середины, максимум, до конца июня. Это не человек с улицы, он досконально знает то, чем занимается. Потому мы и работаем вместе уже на протяжении трех лет. А всех собак почему-то вдруг начали вешать именно на него. Чего люди хотят такими вещами добиться? Неужели от нагнетания обстановки кому-то станет лучше?», — добавил биатлонист.

Ранее итальянская полиция провела обыски в номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Логинова, а также тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Италии. Президент СБР Владимир Драчев отметил, что обыски могут быть связаны с проблемами с аккредитацией у Касперовича и со старым допинговым делом Логинова.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Роскошная и откровенная российская фигуристка завершила карьеру
Над ней издевались учителя, но после этого ее портрет повесили в школе
Йоханнес Бё завоевал третью золотую медаль на чемпионате мира
На Логинова и Касперовича заведено уголовное дело в Италии
Российские биатлонистки остались без медалей на чемпионате мира
Стартовавший первым Большунов провалил последний этап «Ски Тура»
Финал Кубка легенд по футболу в Москве завершился скандалом
Гол Еременко принес «Ростову» победу в матче с «Краснодаром»
«Гретцки забивал идиотам»: что пишут о 700 голах Овечкина в НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь