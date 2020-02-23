Гараничев возмутился критикой Губерниева в свой адрес
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал критику известного комментатора Дмитрия Губерниева в адрес сборной России по биатлону.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал критику известного комментатора Дмитрия Губерниева в адрес сборной России по биатлону.
«Не снимаю с себя ответственности за выступление сборной на чемпионате мира. Видимо,
«В моем отношении акцент был сделан
Ранее итальянская полиция провела обыски в номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Логинова, а также тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Италии. Президент СБР Владимир Драчев отметил, что обыски могут быть связаны с проблемами с аккредитацией у Касперовича и со старым допинговым делом Логинова.