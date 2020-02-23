Гараничев возмутился критикой Губерниева в свой адрес

Источник: Спорт РИА Новости

«Не снимаю с себя ответственности за выступление сборной на чемпионате мира. Видимо, какую-то работу мы сделали не так, как было нужно. Но даже при этом мне не очень понятно, почему на нас с такой критикой обрушился тот же Дмитрий Губерниев. Получается, что, не находясь в команде, он знает о нашей подготовке больше, чем мы и наши тренеры», — цитирует Гараничева RT.

«В моем отношении акцент был сделан почему-то на то, что у меня появился фитнес-тренер. Хотя со специалистом по силовой подготовке Сергеем Ворониным я сотрудничаю давно, и эта работа ведется исключительно в летний период, начиная с апреля и до середины, максимум, до конца июня. Это не человек с улицы, он досконально знает то, чем занимается. Потому мы и работаем вместе уже на протяжении трех лет. А всех собак почему-то вдруг начали вешать именно на него. Чего люди хотят такими вещами добиться? Неужели от нагнетания обстановки кому-то станет лучше?», — добавил биатлонист.