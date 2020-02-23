Фуркад сохранил лидерство в Кубке мира после гонок ЧМ-2020, Логинов — шестой
После четырёх личных гонок чемпионата мира французский биатлонист Мартен Фуркад сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира.
После четырёх личных гонок чемпионата мира французский биатлонист Мартен Фуркад сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира.
Фуркад в Антхольце выиграл индивидуальную гонку и стал бронзовым призёром в спринте. Второе место занимает его соотечественник Кентен Фийон Майе, ставший серебряным призёром в спринте и
Чемпион мира в спринте и бронзовый призёр гонки преследования россиянин Александр Логинов занимает шестое место. В топ-20 также входит Матвей Елисеев, располагающийся на 15-й позиции.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
После 17 гонок
1. Мартен Фуркад (Франция) — 788.
2. Кентен Фийон Майе (Франция) — 712.
3. Йоханнес Бё (Норвегия) — 690.
4. Тарьей Бё (Норвегия) — 623.
5. Симон Детьё (Франция) — 576.
6. Александр Логинов (Россия) — 570…
15. Матвей Елисеев (Россия) — 367.