Фуркад сохранил лидерство в Кубке мира после гонок ЧМ-2020, Логинов — шестой

Фуркад в Антхольце выиграл индивидуальную гонку и стал бронзовым призёром в спринте. Второе место занимает его соотечественник Кентен Фийон Майе, ставший серебряным призёром в спринте и масс-старте. На третьей позиции, уступая Фуркаду 98 очков, располагается норвежец Йоханнес Бё, выигравший масс-старт и две серебряные медали — в пасьюте и индивидуальной гонке.