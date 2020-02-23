Тренер сборной Норвегии по биатлону вступился за Логинова после критики братьев Бе

22 февраля итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.
«Мне кажется, они побоялись того, что произошло год назад на лыжном чемпионате мира в Австрии. Подумали, что могут снова кого-нибудь поймать, но, конечно, все это надо было делать в выходной, а не в день гонки.
Никак не поможет ни Александру, ни России, если снова и снова говорить об одном и том же. Я попытался донести это до братьев Бе. Мы должны оставить это в прошлом. Но общество почему-то считает, что общим осуждением поможет России. Нет, хватит постоянно тыкать пальцем и говорить: «Ты поступил плохо». Да, плохо, но это было шесть лет назад, — цитирует Мазе Матч ТВ.