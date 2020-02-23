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23 февраля, источник: Спорт РИА Новости

Драчев не собирается подавать в отставку на фоне скандалов на ЧМ

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Сергей Астахов. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил РИА Новости, что не собирается подавать в отставку на фоне скандалов на чемпионате мира.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Я никак не реагирую на призывы уйти в отставку. У меня своя работа, у этих товарищей, видимо, своя», — сказал Драчев по телефону.

Итальянская полиция в субботу провела обыски в гостиничных номерах российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира в Антхольц-Антерсельве. Позже Драчев заявил, что обыск связан с проблемами с аккредитацией у Касперовича и со старым допинговым делом биатлониста. Всего на турнире сборная России завоевала две медали: Логинов выиграл золото и бронзу.

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