Драчев не собирается подавать в отставку на фоне скандалов на ЧМ

«Я никак не реагирую на призывы уйти в отставку. У меня своя работа, у этих товарищей, видимо, своя», — сказал Драчев по телефону.

Итальянская полиция в субботу провела обыски в гостиничных номерах российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира в Антхольц-Антерсельве. Позже Драчев заявил, что обыск связан с проблемами с аккредитацией у Касперовича и со старым допинговым делом биатлониста. Всего на турнире сборная России завоевала две медали: Логинов выиграл золото и бронзу.