Тихонов: После обысков в Италии больше не подам руки президенту IBU

«Случившееся в Логиновым в Италии — вина исполкома IBU и президента Далина. Такое впечатление, что в IBU нет президента. Далин — никакой президент, на следующий конгресс он может не ехать. Чемпионат мира — это великий праздник, которого ждет весь мир. Если IBU не имеет никакого отношения к обыскам, тогда подайте в отставку и уйдите! Вы испортили праздник. Далину я больше руки никогда не подам», — сказал Тихонов по телефону.