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23 февраля, источник: Спорт РИА Новости

Тихонов: После обысков в Италии больше не подам руки президенту IBU

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 фев — РИА Новости, Тарас Барабаш. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов сказал РИА Новости, что больше никогда не подаст руки президенту Международной федерации биатлона (IBU) Олле Далину.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Случившееся в Логиновым в Италии — вина исполкома IBU и президента Далина. Такое впечатление, что в IBU нет президента. Далин — никакой президент, на следующий конгресс он может не ехать. Чемпионат мира — это великий праздник, которого ждет весь мир. Если IBU не имеет никакого отношения к обыскам, тогда подайте в отставку и уйдите! Вы испортили праздник. Далину я больше руки никогда не подам», — сказал Тихонов по телефону.

Итальянская полиция в субботу провела обыски в номерах биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира в Антхольц-Антерсельве. Позже президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что обыск связан с проблемами с аккредитацией у Касперовича и со старым допинговым делом биатлониста. Далин в субботу сообщил РИА Новости, что обыски не были спланированной акцией IBU, а узнал он о них из новостей.

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