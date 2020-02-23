Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
12Кроссовки, которые помогут скрасить ожидание весны
21Самые красивые участницы чемпионата мира по биатлону
23 февраля, источник: Спорт РИА Новости

Тихонов: Думаю, теперь Италия долго не будет проводить ЧМ по биатлону

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 фев — РИА Новости, Тарас Барабаш. После проведенных обысков во время чемпионата мира по биатлону Италия вряд ли в ближайшие годы получит право на проведение турнира столь высокого уровня, считает четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«Думаю, теперь итальянцы долгое время не получат чемпионат мира по биатлону. Пусть итальянцы лучше смотрят на то, как проводит обыски полиция. Лично я сделаю все для того, чтобы Италия не получила чемпионат мира по биатлону. Надо рассматривать вопрос, давать ли итальянцам проведение Кубка мира и чемпионата мира», — сказал Тихонов РИА Новости по телефону.

Итальянская полиция в субботу провела обыски в номерах биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира в Антхольц-Антерсельве. Позже президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что обыск связан с проблемами с аккредитацией у Касперовича и со старым допинговым делом биатлониста.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Роскошная и откровенная российская фигуристка завершила карьеру
Над ней издевались учителя, но после этого ее портрет повесили в школе
Овечкина поздравлял даже Кросби, Малкин выдал шедевр
На Логинова и Касперовича заведено уголовное дело в Италии
Летящие кресла, мат и много огня. Стамбульское дерби — это ад
Стартовавший первым Большунов провалил последний этап «Ски Тура»
Финал Кубка легенд по футболу в Москве завершился скандалом
Гол Еременко принес «Ростову» победу в матче с «Краснодаром»
«Гретцки забивал идиотам»: что пишут о 700 голах Овечкина в НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь