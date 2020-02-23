Тихонов: Думаю, теперь Италия долго не будет проводить ЧМ по биатлону

«Думаю, теперь итальянцы долгое время не получат чемпионат мира по биатлону. Пусть итальянцы лучше смотрят на то, как проводит обыски полиция. Лично я сделаю все для того, чтобы Италия не получила чемпионат мира по биатлону. Надо рассматривать вопрос, давать ли итальянцам проведение Кубка мира и чемпионата мира», — сказал Тихонов РИА Новости по телефону.