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00:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Президент IBU: Cборная России успешно выступила на ЧМ по биатлону

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 фев — РИА Новости, Тарас Барабаш. Сборная России успешно выступила на завершившемся чемпионате мира по биатлону, считает президент Международной федерации биатлона (IBU) Олле Далин.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Чемпионат мира по биатлону в Италии был блестяще организован. Это был фантастический турнир. Здорово, что так много сборных выиграли медали. В этом кроется сила биатлона, что так много стран, целых десять, способны завоевывать медали. Считаю, что сборная России, выигравшая две медали, успешно выступила на чемпионате мира. Две медали, включая золото, это отличный результат для любой команды», — сказал Далин РИА Новости.

Победителем медального зачета прошедшего в Италии чемпионата мира стала команда Норвегии, завоевавшая 11 наград (6 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых). Второе место заняла команда Франции (3−2−3), третье — хозяева турнира итальянцы (2−2−0). Сборная России благодаря выступлению Александра Логинова (золото в спринте и бронза в гонке преследования) стала четвертой и улучшила свой прошлогодний результат (0−2−1, седьмое место). Чемпионат мира проходил с 13 по 23 февраля в Антхольц-Антерсельве.

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