Президент IBU: Cборная России успешно выступила на ЧМ по биатлону

«Чемпионат мира по биатлону в Италии был блестяще организован. Это был фантастический турнир. Здорово, что так много сборных выиграли медали. В этом кроется сила биатлона, что так много стран, целых десять, способны завоевывать медали. Считаю, что сборная России, выигравшая две медали, успешно выступила на чемпионате мира. Две медали, включая золото, это отличный результат для любой команды», — сказал Далин РИА Новости.