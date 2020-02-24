Президент IBU: Такие спортсмены, как Логинов, нужны биатлону

Итальянская полиция в субботу провела обыски в номерах биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира в Антхольц-Антерсельве. Позже президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что обыск связан с проблемами с аккредитацией у Касперовича и со старым допинговым делом Логинова.
«Знаю, что Логинов не смог выступить в гонке в заключительный день соревнований. Что касается его слов о том, что он может завершить карьеру, то я считаю, что такие сильные спортсмены нужны биатлону», — сказал Далин РИА Новости.
Победителем медального зачета прошедшего в Италии чемпионата мира стала команда Норвегии, завоевавшая 11 наград (6 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых). Второе место заняла команда Франции (3−2−3), третье — хозяева турнира итальянцы (2−2−0). Сборная России благодаря выступлению Александра Логинова (золото в спринте и бронза в гонке преследования) стала четвертой и улучшила свой прошлогодний результат (0−2−1, седьмое место). Чемпионат мира проходил с 13 по 23 февраля в Антхольц-Антерсельве.