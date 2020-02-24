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12Логинов выиграл спринт на ЧМ
10:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сашу довели»: Губерниев оценил решение Логинова сняться с масс-старта

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение биатлониста Александра Логинова отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира, отметив, что спортсмена «довели». Об этом он заявил в беседе с НСН.

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Ранее руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России Константин Бойцов сообщил, что Логинов вынужден отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира, который проходит в Антхольце (Италия). Как рассказал его тренер Александр Касперович, спортсмен психологически не готов к гонке.

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«Это его (Логинов. — Прим. ред.) личное решение. Это я понимаю! Лишь бы он только не закончил спортивную карьеру. Мы будем продолжать болеть за Сашу. Я очень надеюсь, что он будет продолжать бегать, будет продолжать побеждать и радовать нас. Ему было трудно, и мы его поддерживаем. Мы своих не бросаем», — отметил Губерниев.

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Телеведущий подчеркнул, что «все наши победы чистые».

«Логинов выиграл чемпионат мира, и теперь будут следующие этапы», — заключил он.

Накануне Губерниев сообщил, что итальянская полиция завела в отношении российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича уголовное дело. По его словам, письмо из Международного союза биатлонистов (IBU) «оказалось весьма серьезным».

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев подтвердил эту информацию. По его словам, правоохранители закроют уголовное дело, если в гаджетах и изъятых у биатлониста документах не будет улик по медицинским препаратам или методам. В свою очередь, Касперович опроверг сообщения об уголовном деле.

Ранее полиция в Антхольце обыскала номера Логинова, Касперовича и биатлониста Евгения Гараничева в шесть утра по местному времени. У Логинова изъяли компьютер и мобильный телефон.

Как рассказал Драчев, обыски проходили в рамках старого допингового дела российского спортсмена, который уже отбыл двухлетнюю дисквалификацию. Он добавил, что Касперовича могут подозревать в провозе запрещенных препаратов на чемпионат мира под чужой аккредитацией.

Российское посольство в Италии направило в МИД страны ноту с требованием обеспечить необходимые условия для подготовки россиян к соревнованиям. Также в представительстве потребовали разъяснить сложившуюся ситуацию.

По предварительным данным, правоохранители не нашли улик, подтверждающих использование Логиновым допинга.

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