Норвежский биатлонист-чемпион вступился за Логинова
Двукратный чемпион мира норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен вступился за россиянина Александра Логинова. Его слова приводит skisport.ru.
Двукратный чемпион мира норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен вступился за россиянина Александра Логинова. Его слова приводит skisport.ru.
«Конечно, у него была двухлетняя дисквалификация, но я думаю, нам нужно двигаться дальше. Он отбыл двухлетнее наказание, и теперь соревнуется вместе с нами», — сказал Кристиансен. Он подчеркнул, что ему жаль россиянина. «Он переживает, а нам всем нужно помнить, что это человек, человек по имени Александр Логинов», — заявил норвежец.
Биатлонист добавил, что не был рад пропуску Логиновым
22 февраля в гостиничном номере Логинова и другого биатлониста сборной России Евгения Гараничева в Италии прошли обыски. В Союзе биатлонистов России заявили, что итальянская полиция совершила проверки в связи с тем, что тренер Александр Касперович воспользовался аккредитацией, которую ему выдали украинские коллеги. После этого Логинов отказался от участия в заключительной гонке чемпионата мира, сославшись на психологическую неготовность.
23 февраля журналист Дмитрий Губерниев заявил, что в отношении Логинова и Касперовича в Италии возбуждено уголовное дело. Он не уточнил точную причину этого, но сообщил, что спортсмен и тренер смогут покинуть страну.
Кристиансен выиграл золотые медали мирового первенства в 2019 году. В 2020-м он стал серебряным призером в эстафете.