Норвежский биатлонист-чемпион вступился за Логинова

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«Конечно, у него была двухлетняя дисквалификация, но я думаю, нам нужно двигаться дальше. Он отбыл двухлетнее наказание, и теперь соревнуется вместе с нами», — сказал Кристиансен. Он подчеркнул, что ему жаль россиянина. «Он переживает, а нам всем нужно помнить, что это человек, человек по имени Александр Логинов», — заявил норвежец.

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Биатлонист добавил, что не был рад пропуску Логиновым масс-старта. «Очень грустно, что он чувствует, что кто-то извне пытается разрушить его подготовку к чемпионату мира», — заключил спортсмен.

22 февраля в гостиничном номере Логинова и другого биатлониста сборной России Евгения Гараничева в Италии прошли обыски. В Союзе биатлонистов России заявили, что итальянская полиция совершила проверки в связи с тем, что тренер Александр Касперович воспользовался аккредитацией, которую ему выдали украинские коллеги. После этого Логинов отказался от участия в заключительной гонке чемпионата мира, сославшись на психологическую неготовность.

23 февраля журналист Дмитрий Губерниев заявил, что в отношении Логинова и Касперовича в Италии возбуждено уголовное дело. Он не уточнил точную причину этого, но сообщил, что спортсмен и тренер смогут покинуть страну.

Кристиансен выиграл золотые медали мирового первенства в 2019 году. В 2020-м он стал серебряным призером в эстафете.