Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
17Главные звёзды плей-офф Лиги чемпионов
10Россияне остались без медалей в эстафете
08:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Норвежский биатлонист-чемпион вступился за Логинова

Двукратный чемпион мира норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен вступился за россиянина Александра Логинова. Его слова приводит skisport.ru.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

«Конечно, у него была двухлетняя дисквалификация, но я думаю, нам нужно двигаться дальше. Он отбыл двухлетнее наказание, и теперь соревнуется вместе с нами», — сказал Кристиансен. Он подчеркнул, что ему жаль россиянина. «Он переживает, а нам всем нужно помнить, что это человек, человек по имени Александр Логинов», — заявил норвежец.

Во время загрузки произошла ошибка.

Биатлонист добавил, что не был рад пропуску Логиновым масс-старта. «Очень грустно, что он чувствует, что кто-то извне пытается разрушить его подготовку к чемпионату мира», — заключил спортсмен.

Читайте также
Президент IBU: Такие спортсмены, как Логинов, нужны биатлону

22 февраля в гостиничном номере Логинова и другого биатлониста сборной России Евгения Гараничева в Италии прошли обыски. В Союзе биатлонистов России заявили, что итальянская полиция совершила проверки в связи с тем, что тренер Александр Касперович воспользовался аккредитацией, которую ему выдали украинские коллеги. После этого Логинов отказался от участия в заключительной гонке чемпионата мира, сославшись на психологическую неготовность.

23 февраля журналист Дмитрий Губерниев заявил, что в отношении Логинова и Касперовича в Италии возбуждено уголовное дело. Он не уточнил точную причину этого, но сообщил, что спортсмен и тренер смогут покинуть страну.

Кристиансен выиграл золотые медали мирового первенства в 2019 году. В 2020-м он стал серебряным призером в эстафете.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 51-летняя модель разделась ради благотворительности. Фото
Скандинавский бог: как 19-летний норвежец меняет представление о футболе
Ковальчук и Овечкин снова вместе. Илья стал игроком «Вашингтона»
Харитонов нокаутировал Родригеса быстрее, чем задумал
Логинов — спасение и ужас российского биатлона. За ним — никого
Стартовавший первым Большунов провалил последний этап «Ски Тура»
Финал Кубка легенд по футболу в Москве завершился скандалом
Гол Еременко принес «Ростову» победу в матче с «Краснодаром»
«Гретцки забивал идиотам»: что пишут о 700 голах Овечкина в НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь