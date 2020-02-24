Биатлон. НеПиковые дамы и мужская сборная как центр притяжения. Итоги чемпионата мира-2020

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира — растянутый на полторы недели большой форум. Главный старт сезона, как считают многие. И, главное, как считали в штабе сборной Беларуси. А потому обзор чемпионата вроде бы должен быть объемным и фундаментальным, с обилием букв, слов и предложений. Но не в этот раз.



В том, что форум для сборной Беларуси в целом не удался, согласны, наверное, все. Не удался по крайней мере и абсолютно точно для женской сборной. Сквозит это в свежем интервью тренера женской сборной Василия Лещенко. Правда, в его словах интересный момент: специалист уверен, что к старту команда была готова, а вот затем случился сбой. Биатлонисток «накрыло», они перестали бежать, а если тебе не бежится, то и не стреляется тоже — такова биатлонная диалектика. Почему это случилось? Здесь можно практиковаться в мыслительных штудиях. Рассуждать о том, что команде по какой-то причине не подошел Риднау как база предчемпионатной подготовки. Или о том, как горы прибили белорусов к земле — об этом говорили все. Но факт остается фактом: женская команда оказалась к главному старту сезона не готова.



А это значит, что при составлении плана этой самой подготовки были допущены совершенно определенные просчеты. Ну ведь не сошлешься ты на стечение обстоятельств или форс-мажор, если целиком вся команда на чемпионате мира вместо пика провалилась в яму? И это при том, что подготовка должна была учитывать условия Антхольца — и учитывала, ведь и перед стартом сезона, и зимой белорусы работали на сборах в среднегорье. Да, Антерсельва никогда не была милосердна к нашим парням и девушкам. Но опять же — подготовка-то велась.



Ладно, это все, на самом деле, общие слова. Слова, которые вертятся в головах у всех болельщиков и наверняка у многих специалистов. Но штука вот в чем: для тех, кто пристально наблюдал за выступлением белорусской сборной в нынешнем сезоне, такая развязка вряд ли стала откровением или сюрпризом. Строго говоря, все постепенно шло именно к этому. Удивление могут вызвать разве что пару отдельных моментов, о которых ниже. Да и те — в пределах, как говорится, статистической погрешности. О них — ниже. Собственно, в обзоре чемпионата мира. Если быть точнее — в обзоре выступления белорусов на чемпионате мира. Давайте персонально.

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ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ БЕЛАРУСИ

Ирина Кривко — человек, от которого так или иначе всегда ждешь чего-то большого. Так уж случилось, что в прошлом сезоне она продемонстрировала, что ее планка куда выше, чем могло казаться. Больше половины минувшего Кубка мира она провела в топ-10 общего зачета. Могла побыть там и дольше, если бы не болезнь и заданный в пользу чемпионата Европы в Раубичах приоритет. Сама Ирина совсем недавно с теплом вспомнила то время. Когда она работала по планам Василия Лещенко и на наработках Альфреда Эдера. Этот микс действительно дал результат. Но летом планы переписали, ведь в сборной появился другой писатель.



Подготовка по конспектам Владимира Королькевича изменила все. Как видим, не в лучшую сторону. Если на стыке календарных лет Кривко несколько раз попала в десятку и вроде бы нащупала свой прежний лыжный ход из топ-20, то начиная с Рупольдинга все разладилось. Причем и ход, и стрельба. Если у кого-то и были робкие надежды на то, что в паузе между Поклюкой и чемпионатом мира Ирина «перезарядит» батарейки и действительно выдаст пик — надежды эти ничем подкреплялись. И не оправдались. Да, Кривко неплохо прошла первый этап смешанной эстафеты — но дальше случился ночной кошмар. 52-е место в спринте с двумя промахами, 49-е — в пасьюте с четырьмя, 30-е — в «индивидуалке», что и стало ее лучшим достижением на этом форуме. Как итог, пролет мимо масс-старта, где белоруски не были представлены, только вдумайтесь, впервые в истории! Апофеозом же стала эстафета. Олимпийская чемпионка, которая всегда считалась стабильнейшим и надежнейшим командным бойцом, на первом же этапе зарабатывает штрафной круг. Что, в принципе, неудивительно — тяжело стрелять, когда бежишь, используя метафору самой Иры, с гирями на ногах.



Да, Кривко традиционно тяжело в горах, и это не новость. Но мы говорим о чемпионате мира в контексте всего сезона — и он, к сожалению, из этого контекста не выбился. Пожалуй, пример Ирины может стать хрестоматийным — насколько судьба спортсмена зависит от правильно или неправильно выстроенной подготовки. Ведь в прошлом сезоне Ирина показала, как она может, если все хорошо…



Елена Кручинкина — пожалуй, единственная биатлонистка нашей сборной, которая по ходу сезона добавила. После Нового года она установила личный рекорд — 16-е место в спринте — и стабильно демонстрировала неплохую, на уровне топ-15, а порой и топ-10, скорость. Совсем разительному прогрессу мешали проблемы со вторым компонентом биатлона — в этом сезоне Елена стреляет еще хуже, чем в прошлом (74% против 78%). Но Антхольц «прибил» к земле и ее — скорость в четвертом десятке и 19 (!) промахов на девяти огневых рубежах в личных гонках. Лучший результат — 49-е место в спринте, для сравнения, на прошлом чемпионате мира в аналогичной гонке Кручинкина была 36-й. Станет ли ей легче на равнине и вернется ли она к положительной динамике — увидим совсем скоро, в Раубичах. Ведь до чемпионата мира было стойкое ощущение, что новая система подготовки осязаемую пользу в среднесрочной перспективе приносит только Елене.



Анна Сола — еще один, казалось бы, бенефициар новой программы. По крайней мере, об этом говорили после сенсационного четвертого места в спринте в Рупольдинге. Тогда сошлись звезды — неплохая скорость и идеальная стрельба, что с Анной случается крайне спорадически (в нынешнем сезоне она закрывает лишь 69% мишеней!). На чемпионате мира Сола вновь стала жертвой своебразного замкнутого круга — обилие промахов порождает низкую скорость, что в результате приводит к низким результатам. В спринте в Антхольце белоруска стала 84-й, допустив на двух рубежах… семь ошибок! В «индивидуалке» Анна схватила пять штрафных минут и замкнула топ-50, проиграв лидеру ногами на 15 км больше трех минут. Лучше всего у Солы получилось на маленьких кругах в сингл-миксте, где у нее была 10-я и 11-я скорость на этапах и где она на своей «планете» выглядела лучше, чем партнер по команде Никита Лобастов на своей. Но это лишь эпизод в общей неутешительной картине. Впрочем, и сама Анна все прекрасно понимает — фото с невербальной оценкой чемпионата вы видели.



Динара Алимбекова — та биатлонистка, от которой никто и не ждал подвигов. У олимпийской чемпионки в этом сезоне все очень плохо. И здоровье подводит, и с функциональной готовностью огромные проблемы. На чемпионате мира она приняла участие лишь в одной личной гонке — стала 72-й с тремя промахами, это второй худший результат в нынешнем сезоне. В эстафете же она подняла сборную с 17-го на 15-е место, показав при этом на своем этапе пятую с конца скорость. Здесь никаких удивлений и сюрпризов.



Ирина Кручинкина выступила лишь в «индивидуалке», где заработала 8 минут штрафа и заняла 88-е место. У второй из сестер тоже все в ее личном тренде: если до Нового года она финишировала в пятом десятке, то в этом календарном году — в седьмом и девятом.



Любопытно, что в глобальном плане женская сборная пока остается при своем 11-м месте в Кубке наций — том самом, на котором она финишировала в прошлом сезоне. Но его еще предстоит удержать: позади опасная сборная Польши. Правда, в плане квот на следующий сезон это ничего не изменит — чешки и австрийцы постепенно убегают. И, вероятно, убегут еще дальше, учитывая, что такую нужную передышку перед финишным отрезком Кубка мира белорускам заменили на континентальную спартакиаду.

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МУЖСКАЯ СБОРНАЯ БЕЛАРУСИ

Антон Смольский начал чемпионат с провальчика — на финишном этапе смешанной эстафеты он заработал штрафной круг и перечеркнул надежды на топ-10. Но через два дня уроженец Копыля реабилитировался, показав лучший результат в карьере — 15-е место в спринте при идеальной стрельбе. Это, между прочим, на десять позиций лучше его предыдущего достижения. И где, как не на чемпионате мира переписывать личные рекорды. В пасьюте и «индивидуалке» Антону не так повезло — подвела стрельба. С другой стороны, Смольский попал в очки во всех личных гонках чемпионата — для 23-летнего биатлониста это вполне себе заметное достижение. И задел на будущее. Жаль только, что до масс-старта не хватило совсем чуть-чуть — белорус был вторым запасным. А так, турнир смело можно записывать в Антону в актив — с пиком формы все получилось. Пусть и не получилось в классической эстафете (какой-то злой рок с командными гонками!) — Смольский на первом же круге сломал палку, из-за чего потерял много времени, потерял темп и пару раз промазал на лежке.



Роман Елетнов проводит пока лучший сезон в карьере. В нынешнем Кубке мира он показал два из трех лучших результатов в личных гонках, к тому же, он уже набрал почти в два раза больше очков, чем за весь прошлый сезон. В Антхольце он на одну позицию улучшил свой личный рекорд чемпионатов мира, став 32-м в спринте. Но все же форма у Романа очевидная была не оптимальная. Прекрасно известно, что в идеальных кондициях уроженец Чаус способен показывать скорость на уровне топ-20. В этот раз не получилось, более того, в спринте он передал лавры быстрейшего белоруса более молодому коллеге Смольскому. Обидно вдвойне, ведь Елетнов в кои-то веки справился со стрельбой, допустив лишь один промах. Будь он побыстрее… В общем, не будем говорить в сослагательном. Гонки с четырьмя рубежами Роман скорее провалил — десять промахов из 40 выстрелов, 42-е место в преследовании, 53-е — на «двадцатке». Зато в эстафете Елетнов выступил прекрасно — вытащил команду с десятого места на шестое и подарил надежду на цветы! Увы, сомнительная тактика тренеров в дальнейшем свое дело сделала.



Никита Лобастов выступил на своем первом взрослом чемпионате мира. Поэтому априори с него «взятки гладки» — неубедительные выступления можно было бы списать на неопытность и знаменитый первый блин. Но оправдания не понадобились. Лобастов в обеих личных гонках — спринте и преследовании — заехал в очки. Все благодаря качественной стрельбе — лишь одна ошибка на четырех рубежах. Скорости Никите пока не хватает, это было заметно в том числе в сингл-миксте, работать есть над чем. Но какие его годы — всего 22.



Сергей Бочарников к чемпионату был не готов. У 31-летного спортсмена выходит очень противоречивый сезон. С одной стороны, его текущее положение в общем зачете является лучшим в карьере. С другой, на кубковой дистанции он крайне нестабилен. В одной гонке он может заехать в тридцатку, а через неделю финишировать в девятом десятке. К сожалению, чемпионат мира у Сергея получился стабильным — со знаком минус. И в спринте, и в индивидуальной гонке он оказался в том самом девятом десятке. И если Ирина Кривко бегала будто с гирями на ногах, то Сергей передвигался по трассе будто бы в чанах с бетоном вместо лыж. Это было отчетливо заметно на последнем круге эстафеты, когда он позволил себя догнать и перегнать не только итальянцу Виндишу, но и малоизвестному американцу Брауну — после стойки они уступали Бочарникову 19 и 17 секунд соответственно. Расчет тренеров на то, что «тертый калач» (это цитата) удержит высокое место, добытое товарищами по команде, не оправдался. Да и не мог — все же видели, в какой форме пребывал Сергей в Антхольце. Иначе, чем верой в чудо, его попадание в эстафетный состав и не объяснить.



Максим Воробей провел в Антхольце лишь одну неудачную гонку — в «индивидуалке» он стал 79-м с шестью промахами. И на лыжне он был худшим из белорусов. Видимо, именно этот факт и повлиял на окончательный эстафетный выбор тренеров в пользу Бочарникова.



Главное отражение в целом позитивного мужского сезона — в Кубке наций. Где национальная команда впервые за 11 лет претендует на место в топ-10, то есть на увеличение квоты на следующий сезон. Белорусы сохраняют десятую позицию, впереди борьба с атакующими словенцами и швейцарцами. Здесь бы перевести дух перед финишной прямой — но… Вы сами все знаете, труба зовет в Раубичи. Еще одна соревновательная неделя практически в режиме нон-стоп, а затем переезд в Нове-Место. Остались бы силы…





ВЕСЬ ЧМ-2020

13.02. Смешанная эстафета 4×6 км

1. Норвегия 1.02.27,7 (0+7)

2. Италия +15,6 (0+6)

3. Чехия +30,8 (0+2)

4. Германия +49,2 (1+10)

5. Украина +56,1 (1+7)

6. Россия +59,4 (0+8)

7. Франция +1.08,6 (1+9)

8. Австрия +1.39,2 (1+7)

9. Финляндия +1.39,5 (0+10)

10. Швейцария +1.50,5 (2+14)

…12. БЕЛАРУСЬ (И. Кривко, Е. Кручинкина, С. Бочарников, А. Смольский) +2.24,1 (1+6)

Всего стартовали 27 команд.



14.02. Женщины. Спринт. 7,5 км

1. М. Рэйселанд (Норвегия) 21.13,1 (0−1)

2. С. Данкли (США) +6,8 (0−0)

3. Л. Хрватова (Чехия) +21,3 (1−0)

4. Е. Пидгрушная (Украина) +25,6 (1−0)

5. Д. Херрманн (Германия) +30.5 (2−1)

6. Л. Витоцци (Италия) +37,6 (2−0)

7. Д. Вирер (Италия) +39,0 (1−1)

8. Ф. Пройсс (Германия) +40,8 (1−1)

9. И. Фиалкова (Словакия) +44.2 (0−1)

10. А. Гаспарин (Швейцария) +44,4 (0−0)

…49. Е. КРУЧИНКИНА +1.50,1 (2−1)

…52. И. КРИВКО +1.56,4 (1−1)

…72. Д. АЛИМБЕКОВА +2.49,8 (2−1)

…84. А. СОЛА +3.59,0 (3−4)

Всего стартовала 101 участница.



15.02. Мужчины, спринт

1. А. Логинов (Россия) 22.48,1 (0−0)

2. К. Фийон-Майе (Франция) +6,5 (1−0)

3. М. Фуркад (Франция) +19,5 (0−0)

4. Т. Бо (Норвегия) +22,5 (0−0)

5. Й. Бо (Норвегия) +23,9 (1−0)

6. Э. Жаклен (Франция) +29,8 (0−1)

7. А. Пайффер (Германия) +39,7 (0−0)

8. П. Хорн (Германия) +44,4 (1−1)

9. Ф. Ляйтнер (Австрия) +52.1 (0−0)

10. Д. Пидручный (Украина) +56,4 (0−1)

…15. А. СМОЛЬСКИЙ +1.13,0 (0−0)

…32. Р. ЕЛЕТНОВ +1.43,5 (1−0)

…36. М. ЛОБАСТОВ +1.51,7 (0−0)

…86. С. БОЧАРНИКОВ +3.48,0 (3−1)

Всего стартовали 107 участников.



16.02. Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км

1 (6). Э. Жаклен (Франция) 31.15,2 (0−0−0−0)

2 (5). Й. Бо (Норвегия) +0,4 (1−1−0−0)

3 (1). А. Логинов (Россия) +23,9 (0−0−0−1)

4 (3). М. Фуркад (Франция) +46,3 (0−0−1−1)

5 (7). А. Пайффер (Германия) +53,9 (1−0−0−0)

6 (4). Т. Бо (Норвегия) +1.12,5 (1−0−0−1)

7 (2). К. Фийон-Майе (Франция) +1.25,9 (4−0−1−1)

8 (18). С. Дестье (Франция) +1.26,9 (1−0−0−0)

9 (9). Ф. Ляйтнер (Австрия) +1.33,0 (0−0−1−1)

10 (33). В. Кристиансен (Норвегия) +1.58,4 (0−0−1−0)

…37 (36). Н. ЛОБАСТОВ +3.38,6 (0−0−1−0)

38 (15). А. СМОЛЬСКИЙ +3.44,8 (1−1−1−1)

…42 (32). Р. ЕЛЕТНОВ +3.56,7 (2−1−1−1)

Всего стартовали 60 участников.



16.02. Женщины, гонка преследования

1 (7). Д. Вирер (Италия) 29.22,0 (0−0−0−1)

2 (5). Д. Херрманн (Германия) +9,5 (1−0−1−1)

3 (1). М. Рэйселанд (Норвегия) +13,8 (1−0−0−2)

4 (18). Х. Эберг (Швеция) +22,3 (0−0−2−0)

5 (14). В. Хинц (Германия) +26,8 (0−1−0−0)

6 (9). И. Фиалкова (Словакия) +35,7 (2−0−0−0)

7 (8). Ф. Пройсс (Германия) +40,6 (0−1−0−1)

8 (17). Л. Т. Хаузер (Австрия) +51,4 (0−0−0−1)

9 (12). Б. Бендика (Латвия) +1.03,2 (2−0−0−0)

10 (10). А. Гаспарин (Швейцария) +1.07,4 (0−1−0−0)

…49 (52). И. КРИВКО +3.35,2 (2−1−1−0)

…59 (49). Е. КРУЧИНКИНА отставание на круг (3−3−2)

Всего стартовали 59 участниц.



18.02. Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км

1. Д. Вирер (Италия) 43.07,7 (1−1−0−0)

2. В. Хинц (Германия) +2,2 (0−0−0−1)

3. М. Рэйселанд (Норвегия) +15,8 (0−1−0−1)

4. Х. Эберг (Швеция) +38,7 (1−0−0−1)

5. Ф. Пройсс (Германия) +1.03,4 (2−0−0−2)

6. М. Хойниш (Польша) +1.10,1 (0−0−0−2)

7. К. Ридер (Австрия) +1.20,6 (0−0−0−1)

8. М. Давидова (Чехия) +1.30,7 (1−1−1−0)

9. Г. Вишневская (Казахстан) +1.31,4 (0−0−0−0)

10. Е. Пушкарчикова (Чехия) +1.32,6 (0−0−1−0)

…30. И. КРИВКО +3.53,9 (2−0−0−2)

…50. А. СОЛА +5.31,7 (2−2−1−0)

…77. Е. КРУЧИНКИНА +8.09,4 (1−3−3−1)

…88. И. КРУЧИНКИНА +10.12,9 (3−2−1−2)

Всего стартовали 100 участниц.



19.02. Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км

1. М. Фуркад (Франция) 49.43,1 (0−0−0−1)

2. Й. Бо (Норвегия) +57,0 (1−0−0−1)

3. Д. Ландертингер (Австрия) +1.22,1 (0−0−0−1)

4. Я. Фак (Словения) +1.30,2 (0−1−0−0)

5. Б. Вегер (Швейцария) +2.25,5 (0−1−1−0)

6. Т. Бо (Норвегия) +2.33,6 (0−1−0−2)

7. К. Фийон-Майе (Франция) +2.34,6 (1−1−2−0)

8. Л. Нордгрен (США) +3.04,3 (0−0−0−0)

9. Й. Дале (Норвегия) +3.20,1 (1−2−0−1)

10. С. Самуэльссон (Швеция) +3.35,3 (0−1−1−0)

…34. А. СМОЛЬСКИЙ +5.19,4 (2−0−0−1)

…53. Р. ЕЛЕТНОВ +7.03,9 (1−2−0−2)

…79. М. ВОРОБЕЙ +9.49,8 (0−3−1−2)

…81. С. БОЧАРНИКОВ +10.02,0 (3−2−1−1)

Всего стартовали 104 участника.



20.02. Смешанная одиночная эстафета

1. Норвегия 34.19,9 (0+6)

2. Германия +17,6 (0+5)

3. Франция +29,8 (0+4)

4. Швеция +35,2 (0+7)

5. Швейцария +40,6 (0+9)

6. Австрия +54,5 (0+4)

7. Россия +1.00,5 (0+6)

8. Канада +1.03,4 (0+7)

9. Италия +1.15,3 (1+13)

10. Украина +1.27,2 (0+8)

…15. БЕЛАРУСЬ (А. Сола, Н. Лобастов) +2.11,6 (0+13)

Всего стартовали 30 команд.



22.02. Женщины. Эстафета 4×6 км

1. Норвегия 1:07.05,7 (1+9)

2. Германия +10,7 (0+9)

3. Украина +18,4 (0+8)

4. Чехия +31,1 (0+10)

5. Швеция +44,9 (1+11)

6. Швейцария +47,1 (0+11)

7. Польша +50,3 (0+6)

8. Россия +1.02,6 (1+11)

9. Канада +2.13,7 (1+12)

10. Италия +2.29,4 (3+12)

…13. БЕЛАРУСЬ (И. Кривко, А. Сола, Д. Алимбекова, Е. Кручинкина) +3.10,7 (1+13)

Всего стартовали 24 команды.



22.02. Мужчины. Эстафета 4×7,5 км

1. Франция 1:11.25,6 (0+4)

2. Норвегия +21,5 (1+12)

3. Германия +36,2 (1+8)

4. Россия +1.44,7 (0+9)

5. Словения +1.45,8 (0+8)

6. Австрия +2.28,5 (2+12)

7. Италия +2.32,0 (0+9)

8. США +2.32,9 (0+5)

9. БЕЛАРУСЬ (А. Смольский, Н. Лобастов, Р. Елетнов, С. Бочарников) +2.40,4 (0+6)

10. Швеция +3.28,9 (2+10)

Всего стартовали 27 команд.



23.02. Женщины. Массовый старт. 12,5 км

1. М. Рэйселанд (Норвегия) 39.14,0 (1−1−0−0)

2. Д. Вирер (Италия) +20,7 (1−0−1−1)

3. Х. Эберг (Швеция) +26,1 (1−0−0−2)

4. М. Хойниш (Польша) +29,1 (0−0−1−1)

5. Ж. Симон (Франция) +45,1 (0−0−0−2)

6. Е. Юрлова-Перхт (Россия) +52,0 (0−0−1−1)

7. Т. Экхофф (Норвегия) +1.00,2 (0−1−1−2)

8. Ф. Пройсс (Германия) +1.00,3 (0−0−2−1)

9. Л. Т. Хаузер (Австрия) +1.02,5 (0−1−1−0)

10. А. Бескон (Франция) +1.21,3 (0−0−1−2)

Всего стартовали 30 участниц.



23.02. Мужчины. Массовый старт. 15 км

1. Й. Бо (Норвегия) 38.09,5 (0−0−0−0)

2. К. Фийон-Майе (Франция) +42,0 (1−0−1−1)

3. Э. Жаклен (Франция) +55,0 (1−0−1−0)

4. Т. Бо (Норвегия) +55,6 (0−0−1−1)

5. С. Дестье (Франция) +1.03,7 (0−0−0−1)

6. Ф. Ляйтнер (Австрия) +1.06,7 (1−1−1−0)

7. М. Фуркад (Франция) +1.13,1 (1−1−0−1)

8. Й. Дале (Норвегия) +1.17,1 (0−0−2−1)

9. Ю. Эберхард (Австрия) +1.19,6 (0−2−2−0)

10. Й. Кюн (Германия) +1.25,2 (1−0−2−1)

Всего стартовали 30 участников.