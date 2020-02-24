Логинов — спасение и ужас российского биатлона. За ним — никого
Неутешительные итоги яркого чемпионата мира.
Неутешительные итоги яркого чемпионата мира.
Главный биатлонный турнир зимы получился безмерно событийным. А Россия стала одним из хедлайнеров спортивного фестиваля в Альпах. Наша команда была самой обсуждаемой на чемпионате мира с первого и до последнего дня. Вот только в основном не за счет феноменальных результатов. Золото Александра Логинова в спринте — приятное исключение из общей канвы.
Остальные совершенно не убедили.
Как бы это странно ни звучало, но от линчевания прямо по ходу турнира команду спасли скандалы. Сначала были дисквалификации Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова, потом наезды соперников на Логинова, а под занавес чемпионата — обыски со стороны итальянской полиции. При таких поворотах сами гонки порой отходили на второй план.
У женщин вообще одно попадание в топ-10.
В свой 35-й день рождения в «цветы» в
Да, девушки бежали куда лучше, чем в январе. Видно, что команда не теряла времени даром на заключительном этапе подготовки. И совершенно точно при успешной стрельбе они могли рассчитывать на медали во всех гонках. Скорость позволяла. Месяц назад это было невозможно в принципе. Но все же знают, что в спорте мерилом считаются не хорошие попытки, а успешные. С последним вышла полная беда. В результате Владимир Драчев уже анонсировал отставку Виталия Норицына по окончании сезона.
При этом к мужской сборной
Главный спортсмен этой сборной — Логинов. Он ее лицо. И он же — ее больная точка. Александра полоскают из года в год. Так будет до конца его карьеры. Потому что ЭПО. Для Запада он — олицетворение российской системы допинга. Принял, попался, ничего не объяснил и не раскаялся, и теперь вдруг снова побеждает. Сколько бы тысяч проб спортсмен теперь ни сдал, вокруг него будет создаваться атмосфера недоверия.
С российской стороны ничего для того, чтобы разрядить обстановку, сделано не было. Разговоры об угрозах и ультиматумах со стороны СБР к IBU я слышу с 2017 года, когда Фуркад жестко встретил Александра в смешанной эстафете на ЧМ. Вот и сейчас Драчев говорит о письме в Международную федерацию биатлона по этому же поводу. Как сказал бы Валерий Карпин: «Ну и???».
Какие люди замешаны в той темной, как ночь в горах, истории?
Касперович и Драчев на эту тему говорить отказываются категорически. Как и все вообще. Объясняют лишь, что рассказать обо всем может только сам Логинов.
Но пора бы нам уже понять, что все эти недоговоры и полуправды вредят в первую очередь нам самим. Российский спорт полон таких историй. И они его топят. Как отдельных ребят (того же Александра), так и виды спорта целиком (привет, моя любимая легкая атлетика). Мы считаем, что обманывают и давят нас. И
Абсолютное молчание по делам Логинова, Старых, Юрьевой и всех остальных — это Левиафан российского спорта. Победить чудище можно только правдой. Но у нас она не в почете. И если
Возвращаясь к команде. Точнее к ее атмосфере. Можно констатировать, что на биатлонном фронте без перемен.
Случай, который прекрасно иллюстрирует положение дел в команде. Мы с коллегами шли по коридору после индивидуальной гонки. В самом его начале встретили одного тренера. Задали два вопроса: что с коленом Логинова и бежит ли Гараничев эстафету? Услышали, что нога сильно беспокоила Александра, а для Евгения чемпионат мира закончен. В конце коридора встречаем другого специалиста. Который так же работает с мужской командой. И на те же вопросы получаем… противоположные ответы. Как будто наш коридор из Зазеркалья.
Если вы думаете, что мы смеялись или удивились, то это не совсем так. Да, смеялись, но не удивились. В сборной России такие истории в порядке вещей. Взаимоисключающие фразы звучат постоянно. Логично, что нет понимания и внутри команды. Спортсмены жалуются, что узнают о составах и новостях из интернета. Норицын признался, что до него от третьих лиц долетали разговоры Драчева о возможной отставке. Прямо по ходу ЧМ.
Самое интересное, что по отдельности все — абсолютно нормальные адекватные мужики. Отзывчивые и позитивные. Не под диктофон рассказывают вещи, которые объясняют разные ситуации. Все вызывают понимание.
Как получается, что все вместе они превращаются в коллектив из басни Крылова — головоломка похлеще теоремы Ферма.
Владимир Иванов