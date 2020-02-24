Логинов — спасение и ужас российского биатлона. За ним — никого

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Главный биатлонный турнир зимы получился безмерно событийным. А Россия стала одним из хедлайнеров спортивного фестиваля в Альпах. Наша команда была самой обсуждаемой на чемпионате мира с первого и до последнего дня. Вот только в основном не за счет феноменальных результатов. Золото Александра Логинова в спринте — приятное исключение из общей канвы.

Остальные совершенно не убедили.

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Никого кроме Логинова в десятке, кроме Юрловой — в двадцатке

Как бы это странно ни звучало, но от линчевания прямо по ходу турнира команду спасли скандалы. Сначала были дисквалификации Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова, потом наезды соперников на Логинова, а под занавес чемпионата — обыски со стороны итальянской полиции. При таких поворотах сами гонки порой отходили на второй план.

Если же посмотреть протоколы теперь, то становится жутко. Кроме Логинова ни один спортсмен из мужской сборной ни разу не попал даже в десятку. А финальный масс-старт, в котором Поршнев финишировал 26-м, а Елисеев 28-м — логичная точка в выступлении России на главном турнире сезона.

У женщин вообще одно попадание в топ-10.

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В свой 35-й день рождения в «цветы» в масс-старте заехала Екатерина Юрлова-Перхт. Никто кроме нее ни разу не залетел — внимание — даже в двадцатку. В двадцатку! Это абсолютный крах.

Да, девушки бежали куда лучше, чем в январе. Видно, что команда не теряла времени даром на заключительном этапе подготовки. И совершенно точно при успешной стрельбе они могли рассчитывать на медали во всех гонках. Скорость позволяла. Месяц назад это было невозможно в принципе. Но все же знают, что в спорте мерилом считаются не хорошие попытки, а успешные. С последним вышла полная беда. В результате Владимир Драчев уже анонсировал отставку Виталия Норицына по окончании сезона.

При этом к мужской сборной вопрос-то не меньше. Если бы не Логинов, успехи которого спасли пятые точки огромному количеству людей, был бы полнейший крах. Добавил к ЧМ разве что Никита Поршнев, зато Матвей Елисеев и Евгений Гараничев подошли к Антерсельве совершенно разобранными. Латыпов 43-м местом в индивидуалке тоже вряд ли хоть кого-то порадовал.

Правда и ложь, которые не дают всем покоя

Главный спортсмен этой сборной — Логинов. Он ее лицо. И он же — ее больная точка. Александра полоскают из года в год. Так будет до конца его карьеры. Потому что ЭПО. Для Запада он — олицетворение российской системы допинга. Принял, попался, ничего не объяснил и не раскаялся, и теперь вдруг снова побеждает. Сколько бы тысяч проб спортсмен теперь ни сдал, вокруг него будет создаваться атмосфера недоверия.

С российской стороны ничего для того, чтобы разрядить обстановку, сделано не было. Разговоры об угрозах и ультиматумах со стороны СБР к IBU я слышу с 2017 года, когда Фуркад жестко встретил Александра в смешанной эстафете на ЧМ. Вот и сейчас Драчев говорит о письме в Международную федерацию биатлона по этому же поводу. Как сказал бы Валерий Карпин: «Ну и???».

В идеале инициативу стоит проявить самому Логинову. Пока он говорит загадками. Уверяет, что даже слов-то таких, как ЭПО, не слыхивал, и обещает однажды рассказать всю правду. Но почему не сейчас — непонятно. И что же там за правда такая, что спортсмен в 28 лет ей предпочитает рассуждения о возможном завершении карьеры?

Какие люди замешаны в той темной, как ночь в горах, истории?

Касперович и Драчев на эту тему говорить отказываются категорически. Как и все вообще. Объясняют лишь, что рассказать обо всем может только сам Логинов.

Но пора бы нам уже понять, что все эти недоговоры и полуправды вредят в первую очередь нам самим. Российский спорт полон таких историй. И они его топят. Как отдельных ребят (того же Александра), так и виды спорта целиком (привет, моя любимая легкая атлетика). Мы считаем, что обманывают и давят нас. И где-то это действительно так. Но вместе с тем, как у Бориса Гребенщикова: «По новым данным разведки, мы воевали сами с собой».

Абсолютное молчание по делам Логинова, Старых, Юрьевой и всех остальных — это Левиафан российского спорта. Победить чудище можно только правдой. Но у нас она не в почете. И если из-за интереса отдельных людей карьера Логинова будет окончательно сломана — это будет полнейшим безумием.

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Террариум в сборной

Возвращаясь к команде. Точнее к ее атмосфере. Можно констатировать, что на биатлонном фронте без перемен.

Случай, который прекрасно иллюстрирует положение дел в команде. Мы с коллегами шли по коридору после индивидуальной гонки. В самом его начале встретили одного тренера. Задали два вопроса: что с коленом Логинова и бежит ли Гараничев эстафету? Услышали, что нога сильно беспокоила Александра, а для Евгения чемпионат мира закончен. В конце коридора встречаем другого специалиста. Который так же работает с мужской командой. И на те же вопросы получаем… противоположные ответы. Как будто наш коридор из Зазеркалья.

Если вы думаете, что мы смеялись или удивились, то это не совсем так. Да, смеялись, но не удивились. В сборной России такие истории в порядке вещей. Взаимоисключающие фразы звучат постоянно. Логично, что нет понимания и внутри команды. Спортсмены жалуются, что узнают о составах и новостях из интернета. Норицын признался, что до него от третьих лиц долетали разговоры Драчева о возможной отставке. Прямо по ходу ЧМ.

Касперович сетует, что сегодня идет с Владимиром Петровичем на день рождения к Владимиру Брынзаку и все хорошо, а уже завтра президент СБР называет тренера Логинова туристом. Сам Касперович попался с чужой аккредитацией, которая стала поводом для полицейских обысков. Причем ни у кого нет сомнений: Касперовича сдали свои же. Вот только кто?

Самое интересное, что по отдельности все — абсолютно нормальные адекватные мужики. Отзывчивые и позитивные. Не под диктофон рассказывают вещи, которые объясняют разные ситуации. Все вызывают понимание.

Как получается, что все вместе они превращаются в коллектив из басни Крылова — головоломка похлеще теоремы Ферма.