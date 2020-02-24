Васильев назвал братьев Бе негодяями

Источник: Спорт-Экспресс

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев критично отозвался о поведении братьев Йоханнеса и Тарьей Бе. Норвежские биатлонисты критиковали россиянина Александра Логинова за его результаты из-за его допинговой дисквалификации, которую он отбывал с 2014 по 2016 год. На прошедшем чемпионате мира-2020 Логинов завоевал золотую и бронзовые награды.

«Ко мне могут быть вопросы, но узнавать все не лично, а из прессы…» Норицын — о провале на ЧМ

— Я преклоняюсь перед Логиновым. Он испытывает огромное давление на протяжении всего сезона и показывает достойный результат, — приводит слова Васильева РИА «Новости». — Когда вся чехарда произошла, не бросил команду, а мог отказаться от эстафеты. Вышел на гонку, достойно выступил.

А эти негодяи братья Бе? Особенно старший Тарьей, он просто негодяй. У младшего хоть мозгов хватило, после интервью дал задний ход. Еще что-то высказываются. Сам этот Тарьей весь в допинге, обложились справками и вякают что-то.

Мартен Фуркад хоть примолк, не говорит ничего. Предлагаю всем ввести мораторий на один год по справкам. Пусть на этот период откажутся от терапевтических исключений и встанут вровень со всеми спортсменами. Я вас уверяю, вы настолько удивитесь, как изменится пьедестал.

Да человек с такой болезнью не может по лестнице подняться без остановки, чтобы не остановиться и не отдышаться. А они занимают весь пьедестал. Посмотрите на статистику, почти 60 процентов всех так называемых победителей все больные. Здорово же? Больные обыгрывают здоровых. Это абсурд! Всемирное антидопинговое агентство до всего этого и довело ситуацию. Нашли песчинку в чужом глазу, а у себя бревно найти не могут. И устроили вакханалию. А Тарьей Бе еще рот открывает, сидя весь в допинге.