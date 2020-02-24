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12:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Васильев назвал братьев Бе негодяями

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев критично отозвался о поведении братьев Йоханнеса и Тарьей Бе.

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Источник: Спорт-Экспресс

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев критично отозвался о поведении братьев Йоханнеса и Тарьей Бе. Норвежские биатлонисты критиковали россиянина Александра Логинова за его результаты из-за его допинговой дисквалификации, которую он отбывал с 2014 по 2016 год. На прошедшем чемпионате мира-2020 Логинов завоевал золотую и бронзовые награды.

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— Я преклоняюсь перед Логиновым. Он испытывает огромное давление на протяжении всего сезона и показывает достойный результат, — приводит слова Васильева РИА «Новости». — Когда вся чехарда произошла, не бросил команду, а мог отказаться от эстафеты. Вышел на гонку, достойно выступил.

А эти негодяи братья Бе? Особенно старший Тарьей, он просто негодяй. У младшего хоть мозгов хватило, после интервью дал задний ход. Еще что-то высказываются. Сам этот Тарьей весь в допинге, обложились справками и вякают что-то.

Мартен Фуркад хоть примолк, не говорит ничего. Предлагаю всем ввести мораторий на один год по справкам. Пусть на этот период откажутся от терапевтических исключений и встанут вровень со всеми спортсменами. Я вас уверяю, вы настолько удивитесь, как изменится пьедестал.

Да человек с такой болезнью не может по лестнице подняться без остановки, чтобы не остановиться и не отдышаться. А они занимают весь пьедестал. Посмотрите на статистику, почти 60 процентов всех так называемых победителей все больные. Здорово же? Больные обыгрывают здоровых. Это абсурд! Всемирное антидопинговое агентство до всего этого и довело ситуацию. Нашли песчинку в чужом глазу, а у себя бревно найти не могут. И устроили вакханалию. А Тарьей Бе еще рот открывает, сидя весь в допинге.

Ну как можно наших ребят не защищать? А если не умеешь этим заниматься, то не нужно вообще браться за это дело. Саша просто герой! За его золотую медаль надо выдать правительственную награду самого высокого уровня. То, через что он прошел и завоевал две медали, способен пройти только человек высокой стойкости и героизма. Снимаю перед ним шляпу. На фоне всей мерзости, гадости и некомпетентности.

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