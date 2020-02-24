Побеждал Фуркада, выигрывал ЧМ с Шипулиным, но остался вне сборной. Где сейчас Максим Цветков

Источник: Sport24

Последняя личная медаль Цветкова на этапах Кубка мира случилась почти два года назад. Он выиграл масс-старт в Тюмени, оставив позади Фуркада, Бе и Шипулина. Но в следующем сезоне для Максима не нашлось места в сборной. В этом году — тоже.

Sport24 поговорил с чемпионом мира — 2017 — о конфликтах с руководством СБР из-за тренера-педофила, травле Логинова в Антхольце и возвращении в основу.

— Из чего сейчас складывается ваша жизнь?

— После Нового года большую часть времени я провел дома, с семьей. Почти полтора месяца. Буквально на этой неделе первый раз выехал на сбор. До этого тренировался, но где-то на 50% от своего обычного объема.

— С чем связана эта пауза, проблемы со здоровьем?

— Да. По большому счету, все началось еще в августе, когда я был на сборе в Чили с ЦСКА. Уже в самом конце довольно сильно заболел. Приехал домой, видимо, наложилась акклиматизация и то, что достаточно резко спустился с гор на равнину. 15 дней просто лежал в кровати и ничего не мог делать. Симптомы, как у обычного ОРВИ: температура, горло, насморк. Вроде бы ничего серьезного, а выздороветь никак не получалось. Сдал анализы, мне сказали, что в организме есть какой-то вирус, но ничего конкретнее сказать не смогли.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B0v2f7ZHyr9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B0v2f7ZHyr9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B0v2f7ZHyr9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Максим Цветков, Биатлон (@maksim_tsvetkov)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-08-04T15:49:16+00:00">4 Авг 2019 в 8:49 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Мне стало немного легче, и я начал готовиться к летнему чемпионату России. Чувствовал, что организм воспринимает нагрузку не так, как надо, но думал, что просто не совсем отошел от болезни. Пробежал на России. Для того состояния, в котором был, даже неплохо, и поехал на сбор в горы, в Рамзау. А там буквально на второй день опять слег с простудой.

Сбор был короткий — две недели, 5 дней я потерял из-за болезни. Приехал домой, снова сдал все анализы, некоторые показатели оказались лучше, чем в прошлый раз. Я даже подумал, что все это просто совпадение. И дня через три поехал на очередной сбор — в Тюмень. И вот там окончательно понял, что с моим организмом реально что-то не так. Приехав туда, ровно через два дня заболел, слег с температурой под 40. Шесть дней пролежал в кровати, лучше не становилось. Решил, что лучше поехать домой. Прошел курс антибиотиков.

В итоге нормально тренироваться начал только 10 ноября, а 26-го уже стартовал Кубок России. Думаю, несложно догадаться, в каком я был состоянии. Подготовка просто разрушилась. Еще в июле я очень хорошо себя чувствовал, прям был доволен тем, как все началось, и очень заряжен на борьбу. Но, к сожалению, в этом году здоровье меня очень подвело.

До сих пор точно не знаю, что было с организмом, но есть предположение, что поймал в Чили какой-то специфический вирус, который спровоцировал проблемы с иммунитетом.

— Проблемы с попаданием в сборную начались раньше, чем проблемы со здоровьем. Понимаете, почему?

— Не буду говорить, что во всем виновато только новое руководство и его политика. Это совокупность факторов. После Олимпиады в Пхенчхане, на которую нас не взяли без объяснения причин, я на какое-то время потерял мотивацию, руки просто опустились. И летнюю подготовку тогда провел не лучшим образом. Тренировался в команде, выполнял объемы, но само качество работы и мое отношение к ней оставляли желать лучшего. Я это признаю и не собираюсь снимать с себя ответственность.

Ближе к зиме я собрался, отобрался в команду, но уже просто не нашел поддержки у тренеров и руководства. Взять прошлый чемпионат мира, на который меня привезли, но совершенно непонятно, в каком статусе. Один тренер говорит, что я бегу, потом приходят люди из штаба и отменяют его решение. Не было такого контакта, как с Рикко (Рикко Гросс — бывший тренер сборной России. — Sport24), когда мы точно понимали, кто и к чему готовится. Рикко всегда собирал всех заранее и озвучивал примерный расклад.

Возможно, я где-то прогадал с подготовкой к чемпионату Европы в том сезоне. Я понимал, что мне нужно выступить там нормально, но точно не рассматривал его как главный старт сезона, держал в голове чемпионат мира. Моя цель на Евро сводилась к тому, чтобы обыграть своих ребят, с которыми я на тот момент боролся за попадание в основу. Чемпионат Европы всегда был проходным турниром. Сложно воспринимать его иначе, когда ты столько лет в сборной, где постоянно говорят, что главное — чемпионат мира.

Вернуться в топ в этом сезоне помешало здоровье.

— Система отбора в нашу команду сейчас возмущает даже соперников. На чемпионате мира немец Эрик Лессер даже посвятил этому часть своего интервью. Какие вопросы есть у вас?

— Меня беспокоил только один вопрос, и я задавал его еще в июле — каким образом формируется пул спортсменов, которых в итоге приглашают на главные отборочные гонки? И, если честно, я до сих пор этого не понял. Если вспомнить прошлый сезон, то даже там все было понятнее — допускали ребят из топ-25 в рейтинге СБР. В этом году я готовился к тому, что отбор будет проходить по такому же принципу, но система вдруг изменилась. К отборочным гонкам допустили только тех, кто проходил централизованные сборы с командой.

Конечно, Эрику Лессеру этого не понять, но это Россия, и здесь нужно быть готовым ко всему.

— У меня есть инсайд, что из сборной вас исключили после того, как вы выступили против Сергея Тутмина. Его обвиняли в педофилии, но у него нашлись авторитетные защитники, и историю в итоге замяли. Это правда?

— Все немного сложнее. У Тутмина на фоне всех обвинений случился конфликт с другим тренером — Александром Саратовским. А через несколько дней — и это, конечно, чистое совпадение — в прессе появилась информация, что Саратовский избивал детей на тренировках и ставил капельницы с неизвестным препаратом. Я знаю Александра Валерьевича почти 10 лет. Он был одним из тех, кто научил меня стрелять. С точки зрения каких-то человеческих качеств к нему тоже не может быть никаких вопросов. Я не мог не отреагировать на этот вброс. И высказался открыто. Мне всегда казалось, что у нас свободная страна, и я могу выражать свое мнение.

Все знают, что первый вице-президент СБР Алексей Нуждов — из федерации Московской области, долго работал с Тутминым. Не хочу говорить, что эта история повлияла на мое попадание в сборной. Но если для них это проблема, они слишком остро восприняли мои слова, наверное, это в первую очередь их характеристика, а не моя. Но, повторюсь, есть и абсолютно объективные причины, почему я не в сборной сейчас.

— Президента СБР Владимира Драчева недавно спросили, есть ли у него конфликт с вами или с Антоном Бабиковым. Он сказал, что нет, и добавил, что у вас всегда есть шанс вернуться в команду. Понимаете, что для этого нужно сделать?

— Показать результат. За красивые глаза в команду не возьмут. Обижаться на кого-то сейчас нет никакого смысла. Я понимаю, что в этом году не тяну сам. Бегать по десятым-двадцатым местам на Кубке России — это разве результат? Вот Антон Бабиков правильно сказал вам в интервью: «Нужно готовиться так, чтобы никакие критерии не могли тебя напугать». Просто нужно быть сильнее всех остальных на голову.

— Один из любимых методов нынешнего руководства — отправлять из сборной на Кубок России. Но Дмитрий Малышко, например, не раз говорил, что отбираться там — ад для спортсмена. Что он имел в виду? Вы с ним согласны?

— Для меня в этом сезоне это реально так, потому что у меня не было команды, и все организационные вопросы нужно было решать самому. Спортсменам из тех регионов, где есть команда, намного попроще, потому что за них все решают — нужно только соревноваться.

А Дима говорит про ситуации, когда на Кубке России или на «Ижевской винтовке» предлагают выступить спортсменам, которые только-только вернулись с Кубка мира. Пауза между этапами Кубка мира дается для того, чтобы ребята могли немного отдохнуть от соревнований и наработать какую-то базу. Когда тебе предлагают заполнить этот промежуток этапами Кубка России или «Ижевской винтовкой», о какой базе может быть речь? Получается, ты тратишь силы в то время, пока твои соперники из других сборных спокойно готовятся дальше. И потом: в Европе зимы мягкие, а в России — -20 и совершенно другое скольжение. Про акклиматизацию почему-то в эти моменты никто не вспоминает.

Я вот буквально в январе выезжал в Кировск на лыжные соревнования. У нас в Центральной России в этом году зима европейская — с плюса на ноль перебиваемся, а туда приехал — -20. Пробежал один старт и понимаю, что это ад. Все себе отморозил, вообще не мог нормально двигаться. К таким условиям нужно привыкать, акклиматизироваться.

— А потом выясняется, что успехов на национальном уровне недостаточно для того, чтобы вернуться в основу. В начале февраля тот же Бабиков выиграл несколько гонок подряд, но не попал в состав даже на чемпионат Европы.

— Не знаю, что можно сказать по этому поводу. Мне кажется, здесь и так все понятно.

Формально, к руководству не придраться — Антон не отобрался в Ижевске. Хотя, думаю, если бы это был не Антон, то подход был бы менее формальным. И дело не в личных отношениях. Просто нынешнее руководство придерживается курса на омоложение. Они постоянно об этом говорят. Не могу судить, насколько это правильно. Система только выстраивается — может, они придумали что-то гениальное и хотят это внедрить. Время покажет. Плохо в этой ситуации только то, что у нас это время уходит.

— Каково это — спортсмену топ-уровня оказаться за пределами сборной?

— Я в этом году понял: если в твоем регионе нет команды, то в России очень сложно полноценно тренироваться. В Москве команды нет, в Вологде — тоже. Москва выделила деньги на подготовку. Но так как команды нет, то мне приходилось либо совсем одному ездить, либо прицепом с другими. Хорошо, что в России есть добрые люди, которые всегда примут. За это время успел поработать с Касперовичем, с командой Санкт-Петербурга, с ЦСКА, с Саратовским, с Прокуниным и Кореей. С Ханты-Мансийском (там сейчас Брагин и Захаров) у меня тоже хорошие отношения.

И все равно часть сборов приходилось проводить одному. Без тренера, без администратора — все делал сам и организовывал тоже сам. Это тяжело, потому что непонятно, чем тебе придется заниматься в следующую минуту. В некоторых местах прямо по ходу сбора нужно решать какие-то организационные моменты вместо того, чтобы тренироваться.

Понятно, что из-за проблем со здоровьем в этом году сильно просела функциональная подготовка, но со стрельбой тоже не без сложностей. Подсчитал, что в этом году сделал всего 4 тысячи выстрелов. Это очень мало — обычно за год делаешь 9−10 тысяч. И все — из-за организационных моментов. В том же Рамзау, например, самому вообще нереально попасть на стрельбище. Все занято.

— Самоподготовка в таких обстоятельствах — это дорого?

— Не дороже, чем обычные сборы. Затраты, в принципе, те же самые. Было сложно, но в московской федерации все-таки нашли деньги, чтобы я мог ездить.

Основная статья расходов — проживание. По России где-то от 1500 до 2500 рублей в сутки. За весь сбор получается около 40 тысяч рублей. Плюс проезд туда-обратно — еще около десяти. Не везде, но встречается отдельная оплата трасс. Это, правда, совсем небольшие деньги. Я иногда езжу на своей машине, чтобы тратить меньше на дорогу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BzgW34fHS7-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BzgW34fHS7-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BzgW34fHS7-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Максим Цветков, Биатлон (@maksim_tsvetkov)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-07-04T18:52:55+00:00">4 Июл 2019 в 11:52 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— А что с зарплатой?

— Регион продолжает платить. Я же не ушел из спорта, бегаю, возвращаю форму. Понятно, что в этом году совсем не получилось. Но это первый год, который я полностью провел вне сборной. А сколько лет я бегал за свои регионы? Больше десяти. Конечно, сразу меня никто не выгнал бы. Они, наоборот, хотят поддержать, чтобы все получилось. Мне только 28 лет, и все понимают, шансы вернуться еще есть.

— Видела у вас в инстаграме ссылку на магазин спортивного питания. Это ваш бизнес или просто реклама?

— Мне давно хотелось разобраться со спортивным питанием. Я достаточно подробно изучал этот вопрос. И сейчас периодически возвращаюсь к этому, обновляю свои знания. Магазин спортивного питания — это наш небольшой семейный бизнес. Занимаемся этим с супругой.

— Спортпит — щепетильная тема. Не боитесь ассоциаций с допингом?

— Я занимаюсь этим 4 года. И спокойно пользуюсь продукцией своего магазина. Просто нужно понимать, в каких добавках может присутствовать что-то запрещенное. Те же предтренировочные комплексы, которые повышают работоспособность, я никогда не буду принимать, потому что знаю — это фактор риска. А к протеину или витаминам какие могут быть вопросы?

Спортсмен, как и любой человек, отвечает за все, что попадает к нему в организм, значит, должен с головой подходить к выбору. Нельзя просто так прийти в магазин и сказать: «Дайте мне что-нибудь для силы». Тебе выдадут какой-нибудь предтренировочный комплекс с геранью, а это, по сути, тот же метилгексанамин, давно запрещенный WADA. И, конечно, ты попадешься. Прежде чем что-то принимать, всегда нужно внимательно изучать состав. Я за себя в этом смысле совершенно спокоен.

***

— Вчера в Антхольце завершился чемпионат мира, который руководство СБР уже поспешило назвать одним из самых успешных. Смотрели гонки?

— Последняя биатлонная гонка, которую я смотрел, по-моему, была на этапе Кубка мира в Хохфильцене. За результатами чемпионата мира, конечно, следил, только сами гонки по телевизору не смотрел. С Саней Логиновым общаемся — его поздравлял.

Что могу сказать? Александр выигрывает медали, а все радуются, заслуга команды, говорят.

При этом, конечно, нельзя сказать, что сборная провалила этот чемпионат. Мужская команда выступила в целом неплохо. Я на чемпионатах мира, кажется, даже в топ-20 не заезжал, если не считать золото в эстафете, но это отдельная история.

Чемпионат мира, естественно, сильно отличается от любого этапа Кубка мира. Ответственность в разы выше. И это давит. Кроме того, достаточно сложно правильно рассчитать пик формы. Я, например, в том же 2017-м просто ошибся в подготовке. После ЧМ были Всемирные военные игры, где я чувствовал себя просто на две головы выше остальных, хотя там были очень серьезные ребята — те же французы и норвежцы. Понял тогда, что примерно на неделю ошиблись с выведением на пик.

— В 2017, как и в этом году, на чемпионате мира вокруг российской команды было много скандалов. Помните, как переживали все тогда, как поддерживали Логинова?

— Если честно, все эмоции уже сильно притупились, все как в тумане. Единственное, что очень хорошо помню: у нас тогда была настоящая команда. Мы очень друг другу доверяли и старались отвлекать друг друга от всего негатива, который копился вокруг.

— Сейчас, получается, команды нет?

— Не знаю. Как там сейчас, не могу сказать. С Александром общаюсь, но стараюсь не затрагивать эти темы. Обсуждаем что-то отвлеченное.

— Как думаете, почему весь этот шум вокруг Александра не утихает?

— Саша выигрывает золотые медали. Тех же французов и норвежцев это бесит больше всего. Если бы он бегал по 20-м или 30-м местам, никто бы про него не вспомнил. Все из-за того, что он хорошо выступает и забирает медали, которые они мысленно давно разыграли друг с другом.

У Сани, наверное, стальные нервы. Постоянно испытывать давление и выступать на таком уровне. Надеюсь, у него еще хватит сил продолжать в том же духе.

— Сам Логинов говорит, что справиться со всем помогают мысли о семье. У вас тоже недавно родился сын. Насколько сильно это изменило вашу жизнь?

— Семья и дети, правда, очень помогают переживать сложные моменты в спорте. Просто думаешь, а так ли это все важно. Когда появился Марк, я понял, что должен как можно дольше оберегать его от любого негатива, в том числе — от своего плохого настроения, и просто получать от жизни удовольствие вместе с ним.

Домой теперь тянет намного сильнее. По жене раньше тоже скучал, но она все-таки могла поехать со мной. Организовать выезд с ребенком в разы сложнее. У него уже есть определенный режим, занятия. И совсем не хочется выдергивать его из привычной жизни. А проводить с ним как можно больше времени — хочется.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bs_QUYtjdc0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bs_QUYtjdc0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bs_QUYtjdc0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Максим Цветков, Биатлон (@maksim_tsvetkov)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-23T19:12:20+00:00">23 Янв 2019 в 11:12 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Этот год получился очень тяжелым, что уж скрывать. Тяжело смириться с тем, что столько лет провел в сборной, а теперь бегаешь по 20-м местам на Кубке России. Но, если я рядом с Марком, я об этом не думаю. У меня есть ребенок, жена, которая меня любит и которую люблю я. Когда они рядом, можно думать только о том, что жизнь удалась.