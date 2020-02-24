Утвержден состав сборной России на ЧЕ по биатлону в Белоруссии

Как отмечается, в состав мужской команды России вошли Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Саид Каримулла Халили, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов и Дмитрий Иванов.

Чемпионат Европы по биатлону пройдет в спортивном центре «Раубичи» под Минском с 26 февраля по 1 марта. Соревнования были перенесены в столицу Белоруссии из эстонского Отепя из-за нехватки снега.