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16:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Утвержден состав сборной России на ЧЕ по биатлону в Белоруссии

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Союз биатлонистов России (СБР) утвердил состав сборной страны для выступления на чемпионате Европы, который пройдет в Белоруссии, сообщается на официальном сайте СБР.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается, в состав мужской команды России вошли Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Саид Каримулла Халили, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов и Дмитрий Иванов.

Женскую команду России на соревнованиях представят Кристина Резцова, Виктория Сливко, Анастасия Поршнева, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Екатерина Глазырина и Валерия Васнецова.

Чемпионат Европы по биатлону пройдет в спортивном центре «Раубичи» под Минском с 26 февраля по 1 марта. Соревнования были перенесены в столицу Белоруссии из эстонского Отепя из-за нехватки снега.

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