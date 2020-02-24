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17:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чешская биатлонистка припомнила россиянкам допинговый скандал в Сочи

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова напомнила российским спортсменкам про отобранные серебряные медали Олимпийских игр в Сочи из-за нарушения антидопинговых правил.

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Источник: Спорт РИА Новости

На Олимпийских играх в Сочи в женской эстафете сборная России завоевала серебряные награды, однако позже российская команда была лишена этих медалей из-за нарушения антидопинговых правил.

«Я вспоминаю одну “горькую” дату. Шесть лет назад мы испытали спортивное разочарование с Иткой Ландовой, Евой Пускарчиковой и Вероникой Витковой на Олимпийских играх в Сочи. Совсем немного не хватило до бронзы, мы заняли четвертое место. Спустя три года, в 2017 году, серебряные медалистки эстафеты из России были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил Яной Романовой и Ольгой Вилухиной. Таким образом, наша сборная получила бронзу», — написала Коукалова в своем Instagram-аккаунте.

«Но я не про медали, которые, скорее всего, до сих пор висят дома у российских биатлонисток. Я о эмоциях, которые ты испытываешь, когда выигрываешь медаль Олимпиады. Это мечта каждого спортсмена! Мы с Вероникой прочувствовали это в Сочи в смешанной эстафете, но Йитке и Еве никто не вернет тех эмоций, которые они могли испытать на Олимпийских играх. Спорт иногда может быть жестоким не только на трассе», — добавила спортсменка.

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