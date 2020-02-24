Резцова обвинила Касперовича в провоцировании шумихи вокруг Логинова

Итальянская полиция 22 февраля провела обыски в номерах Логинова и Касперовича во время чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве. Позже президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что обыск связан с проблемами с аккредитацией у Касперовича и со старым допинговым делом биатлониста. В итоге Логинов снялся с заключительной гонки турнира — воскресного масс-старта.
«Может, подустал он от этого, но это Касперович оправдывается, — сказала Резцова по телефону. — По моему мнению, весь ажиотаж из-за Касперовича, потому что зачем он туда приехал? Есть же тренеры сборной команды. Ну, давайте всех личных тренеров будем запускать на чемпионаты! Это неправильно».
«Конечно, Саша проходил подготовку с Касперовичем, но, так как Логинов уже был дисквалифицирован (в 2015 году), то приезд Касперовича подлили масла в огонь, — продолжила экс-биатлонистка, которая не считает, что рассказ Логинова о допинговой истории помог бы разрешить ситуацию. — Я не думаю! Если бы он признался в том, где, откуда и чего, то было бы еще хуже. В этой ситуации даже не знаешь, как правильно себя вести».
Резцова добавила, что с Логиновым «вообще поступили не по-человечески». «У меня впечатление, что за него никто не борется — ни тренеры, ни Драчев. Сашка остался на чемпионате мира, по сути, один, поэтому он отказался бежать масс-старт. Он испытал колоссальное напряжение, на него надавили со всех сторон, а помочь некому», — резюмировала собеседница агентства.