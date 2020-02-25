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10:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава биатлона Украины назвал причину передачи аккредитации российскому тренеру

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в эфире YouTube-канала Biathlon news назвал причину передачи украинской аккредитации российскому тренеру Александру Касперовичу.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, спортсмен Касперовича Александр Логинов — не чужой для них человек, поскольку женат на украинской биатлонистке. «Его тренер хотел помочь своему подопечному, на трассе подсказать. Попросил у нас аккредитацию, мы дали на полчаса-час», — объяснил Брынзак.

Позже о случившемся узнал спортивный директор Международного союза биатлонистов. Украинской федерации сделали замечание и приказали аннулировать аккредитацию. Брынзак уточнил, что к его спортсменам вопросов нет и санкций применяться не будет.

22 февраля в гостиничном номере Логинова и еще одного российского спортсмена Евгения Гараничева в Италии прошли обыски. В Союзе биатлонистов России заявили, что итальянская полиция совершила проверки в связи с тем, что Касперович воспользовался аккредитацией, выданной украинскими коллегами. При этом карабинеры были предупреждены о дисквалификации Логинова за нарушение антидопинговых правил в 2014-м.

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