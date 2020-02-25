Глава биатлона Украины назвал причину передачи аккредитации российскому тренеру

Источник: РИА "Новости"

По его словам, спортсмен Касперовича Александр Логинов — не чужой для них человек, поскольку женат на украинской биатлонистке. «Его тренер хотел помочь своему подопечному, на трассе подсказать. Попросил у нас аккредитацию, мы дали на полчаса-час», — объяснил Брынзак.

Позже о случившемся узнал спортивный директор Международного союза биатлонистов. Украинской федерации сделали замечание и приказали аннулировать аккредитацию. Брынзак уточнил, что к его спортсменам вопросов нет и санкций применяться не будет.