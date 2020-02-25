Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
16Прощание с Валерием Рейнгольдом
12Поцелуй от звезд на День всех влюбленных
11:51 (мск), источник: Lenta.Ru

В Международном союзе биатлонистов оправдались за обыски у Логинова

В Международном союзе биатлонистов (IBU) оправдались за обыски у россиянина Александра Логинова во время чемпионата мира в итальянском Антхольце. Заявление организации приводит ТАСС.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

В IBU рассказали, что обратились в итальянскую полицию для проверки биатлониста и его тренера Александра Касперовича во время турнира в Антхольце. При этом в организации подчеркнули, что не подавали жалоб и не требовали никаких действий от правоохранительных органов в отношении Логинова или Касперовича. Отмечается, что антидопинговый департамент IBU готов предоставить любую помощь итальянской полиции.

22 февраля в гостиничном номере Логинова в Италии прошли обыски. В Союзе биатлонистов России заявили, что итальянская полиция провела проверки в связи с тем, что тренер спортсмена воспользовался аккредитацией, выданной украинскими коллегами.

При этом карабинеры были предупреждены о дисквалификации Логинова за нарушение антидопинговых правил в 2014-м.

После этого Логинов снялся с масс-старта, сославшись на психологическую неготовность. На турнире россиянин выиграл золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Известные российские спортсмены, пойманные на допинге
Читайте также
Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 51-летняя модель разделась ради благотворительности. Фото
Скандинавский бог: как 19-летний норвежец меняет представление о футболе
Гаттузо vs Сетьен, Лэмпард vs Флик: интриги вторника в ЛЧ
Стали известны подробности ДТП с участием Бучневича и Шестеркина
Триллер «Ливерпуля» и «Вест Хэма»: голливудский сюжет и 5 голов
Слезы Джордана и «Лунная соната». Мир прощался с Коби Брайантом
«Ови с Ковальчуком заранее обговорили, что хотят играть вместе»
«Он за слова отвечает!»: Емельяненко побоксировал с Кадыровым
Российского хоккеиста обменяли из «Оттавы» в «Колорадо»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь