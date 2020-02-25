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12:50 (мск), источник: Sport24

Россия провалила ЧМ в Антхольце. Медали Логинова — не в счет, наш биатлон 3-й год живет в хаосе

Во главе его руководство СБР.

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Сборная России ехала на чемпионат мира в роли второсортной звезды, которой на красочной афише выделено место в самом низу. Но за сутки мы превратились в хедлайнеров форума. Да в таких, что хотелось быстрее закончить эту двухнедельную биатлонную вечеринку. И даже триумфы Александра Логинова ее не спасли.

Нам обещали, что биатлон в России преобразится. Но за два года, что Владимир Драчев рулит СБР, все стало только хуже.

И в Антхольце мы в очередной раз убедились — выхода из кризисного лабиринта боссы так и не нашли. И, похоже, они вообще не знают, как его найти.

Чему радоваться, когда всю команду можно разгонять? Вот если оставить там одного Александра Логинова, то хуже не будет. Смотрите сами, он отказался от масс-старта из-за буллинга биатлонистов, журналистов и IBU. Матвей Елисеев и Никита Поршнев могли и не выходить на гонку. Оба болтались в конце пелотона. Многие вообще не понимали, выступает ли кто-то из россиян.

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Поставили тренеры Евгения Гараничева вместо Карима Халили на эстафету, и правильно сделали. Иначе мы бы так и не убедились, что это было большой ошибкой. Гараничев в команде — как привидение. Он уже давно превратился из биатлониста, который горит и хочет показать результат, в невзрачного ветерана. Вот как он провел чемпионат мира: 56-е, 34-е и 14-е места в личных гонках. В эстафете на первом этапе он проиграл лидеру минуту, пусть там и была история со сломанной палкой.

Кто-то вообще вспомнил на этом турнире про Эдуарда Латыпова? Да, парень просто приехал в Антхольц разобранным.

Можно было его спокойно оставлять в России. Без обид, но резерва в сборной сейчас просто нет. А кто хоть немного пытается выдавать результат, через некоторое время рассыпается.

Если за парней еще Логинов отдувался, то женская команда провела чемпионат мира абсолютно невзрачно. В топ-20 никого, кроме 35-летней Екатерины Юрловой-Перхт. Девчонки совершенно разучились стрелять. Эстафета тому отличный пример. Как так тренировали спортсменок в межсезонье — вопрос. Светлана Миронова стала стрелять еще хуже, чем раньше. Куклина из крутейшего снайпера превратилась в середняка.

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Будущая отставка старшего тренера Виталия Норицына — закономерный итог. Ошибки, недоглядки и отсутствие роста — это все, что мы получили за пару лет. А уж о том, чтобы среди девчонок нашелся лидер, и говорить не приходится.

Дожили в сборной и до того момента, что тренеры ничего не решают. Анатолий Хованцев из главного тренера сборной превратился в человека-невидимку. Ключевые решения за другими. Сергей Белозеров так и остался неоднозначным персонажем со странными высказываниями, а все методики молодого специалиста Норицына ничего спортсменам не дали. На этом фоне странно слышать от Драчева, что результаты Логинова — не заслуга самоподготовки. Как раз сбор с Касперовичем и помог Александру взять 2 медали ЧМ.

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И во главе всего этого хаоса стоит руководство СБР. Никто из них так и не пришел к тому, чтобы разрешать и не создавать конфликты, вести конструктивные диалоги, выполнять свои обещания и ввести внутри федерации жесткую дисциплину. Жить в таком бардаке придется минимум до Олимпиады в Пекине. И не факт, кстати, что туда поедет сборная и ее лидер Логинов, который вообще может закончить карьеру.

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Россияне остались без медалей в эстафете
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