Александр Тихонов: В Италии просто испортили праздник под названием ЧМ

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«Далину руки больше никогда не подам»

— Как вам чемпионат мира? Две медали в копилке сборной России.

— Этот тренерский коллектив не способен абсолютно ни на что. Александр Логинов готовился отдельно по индивидуальному плану Александра Касперовича (личный тренер Логинова — ред.). Я еще за два месяца до чемпионата говорил, что шансов у других на медали практически нет. Только у Логинова.

Матвей Елисеев очень способный мальчик. Светлана Миронова тоже. Если бы и они готовились по индивидуальной программе, то тоже могли бы бороться за медали. Но с этим тренерским коллективом шансов никаких. Потеряли всё: огромное количество допинговых историй за последние годы, исключены из международной федерации, раньше у нас постоянно окончание сезона было в Ханты-Мансийске, все страны боролись подвести итоги сезона, финал Кубка мира всегда был в России. Всё похоронили. Глубоко плевать.

Сейчас Евгения Устюгова и Светлану Слепцову дисквалифицировали за допинг. Всё понятно. Об этом предупреждали давно. Теперь только одно: собирать внеочередную конференцию, если это удастся. Потому что никто не вмешивается. Абсолютно всем глубоко наплевать на такой популярный вид спорта. Самое большое количество людей, занимающихся биатлоном, самое большое количество стрельбищ — это Россия. И вот мы пришли к такому плачевному итогу.

— А что можете сказать по поводу скандала с аккредитацией Александра Касперовича?

— Насколько мне известно, (Анатолий) Хованцев (главный тренер сборной России) попросил (главу СБР Владимира) Драчева, чтобы личных тренеров не подпускали к спортсменам на чемпионате мира. Сегодня кому-то аккредитацию Казахстан дает, кому-то — Украина. Все же друг друга знают и помогают. Ну, разумеется, люди хотят побыть со своим спортсменом, посмотреть, подсказать что-то. Разве это не нормально?! При мне в СБР наоборот всегда составлялись списки личных тренеров, и все они были аккредитованы, мы бились за каждого из них. Во всей этой ситуации на 150% виновато руководство СБР, которое заставило личных тренеров договариваться с коллегами из других стран. Вы посмотрите, с ними же никто не здоровается, ни одна делегация! Драчев ходит как изгой. Это же катастрофа!

— После обысков в Италии Логинов даже заикнулся о возможном завершении карьеры…

— Так Логинова ночью полиция поднимала! Слова про завершение карьеры — это ерунда. Мы ему лучшую подготовку организуем в составе сборной России. Я понимаю Сашу, такие унижения… Саша погорячился. Случившееся в Италии — вина исполкома IBU и президента (Олле) Далина. Такое впечатление, что в IBU нет президента. Далин — никакой президент, на следующий конгресс он может не ехать. Чемпионат мира — это великий праздник, которого ждет весь мир. Если IBU не имеет никакого отношения к обыскам, тогда подайте в отставку и уйдите! Вы испортили праздник! Далину я больше руки никогда не подам.

Думаю, теперь итальянцы долгое время не получат чемпионат мира по биатлону. Пусть итальянцы лучше смотрят на то, как проводит обыски полиция. Лично я сделаю все для того, чтобы Италия не получила чемпионат мира по биатлону. Надо рассматривать вопрос, давать ли итальянцам проведение Кубка мира и чемпионата мира.

«У нас нет коллектива, лидера, своего Суворова!»

— Известный тренер Александр Привалов говорит, что Логинову нужно менять технику стрельбы. Ваше мнение?

— Вы знаете, я пришел к Привалову спортсменом. Вместо того, чтобы говорить, надо делать. Они все советуют. Выйди на площадь, да скажи что-нибудь. С уважением отношусь к Привалову за его прошлое. А сегодня он для меня просто Привалов. И всё.

Не забуду слова Анатолия Тарасова, когда он был у меня в гостях в Новосибирске. Спросил его: «Анатолий Владимирович, задам вам нескромный вопрос. Вы на самом деле считаете себя гениальным тренером?» Он посмотрел на меня, выдержал паузу и ответил: «Саша, если бы не Фирсов, Цыганков, Старшинов, Рогулин, Михайлов, Петров, Харламов и другие, я был бы никто». Это искренние слова.

Задавал такой же вопрос Александру Яковлевичу Гомельскому, с которым мы были большими друзьями. Он ответил: «Если бы не Сабонис, и я был бы никто». Оба говорили, что должна быть дисциплина тренировочного процесса. Это главное. Этого и я требовал 13 с половиной лет от всей команды. У нас не было звезд в то время. Ни (Ольга) Зайцева, ни (Ольга) Пылева, ни тем более (Светлана) Ишмуратова не были звездами, но наше главное преимущество заключалось в том, что мы знали, как подводить спортсменов и команду к соревнованиям. Я сам на этих биатлонных комплексах выступал, в Антерсельве первым выиграл золотую медаль.

Вкупе с тренерами завершающий этап подготовки всегда проводили вместе. Смотрели, решали. И всегда были медали. 24 золота, 27 серебряных наград, 19 бронз. Это завоевали за 13 лет. Все были в шоке! У нас не было звезд, не было своих Фуркадов и Нойнер.

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий Логинов выиграл спринт на ЧМ

До чемпионата мира у нас успехов практически не было, а на турнире было по 8−9−11 медалей, вот самое главное. И мы еще имели какую-то поддержку при Виталии Георгиевиче Смирнове (в 1992—2001 годах — президент ОКР — ред.). Это гений, а не руководитель.

Я же общаюсь со всеми делегациями. Заходишь в гостиницу к немцам, все как один: «О-о-о, Александр!» Всё как надо. Захожу к нашим. Один в одном углу сидит, второй — в другом, третий — в третьем. Вот это страшно, что нет коллектива, лидера. Нет своего Суворова. Нет этого, ничего и не будет. 100%.

А еще мне сказали, что тренеры говорят, ставим того или этого, а потом несут Драчеву на подпись, чтобы утвердил. Я бы не поставил Логинова на индивидуальную гонку на 20 км ни в коем случае. Сегодня я бы той же (Ларисе) Куклиной не давал бы дня три вставать на лыжи, чтобы она накопила энергию. Саша показал на «двадцатке» скорость неимоверную, он последний круг уже не работал, потому что было бессмысленно.

А если бы он еще «двадцатку» не бежал, он бы сегодня на этих кругах всех бы наворочал столько, сколько никому и не снилось при его скорострельности. То, что говорит Привалов про стрельбу, он и мне говорил на тренировках. Мол, зачем тебе лупить, как будто из автомата. Отвечал ему, что настанет час и пригодится. И когда в 1973 году на чемпионате мира я заходил на рубеж в эстафете, норвежец Тор Свендсбергет уже поразил две мишени. Он делает третий выстрел, а я первый. Он завершает пять из пяти, но и я уже пять отбабахал! Он отбежал метров на 15 от рубежа, оборачивается, а у меня щит пустой. И я за ним! Вот где все это пригодилось, пошел ва-банк.

А Сашка красавец! То, как он стреляет, дано единицам. И Елисеев на это способен. Это фигура будущего, если не сбежит из России. Миронова — все данные у девчонки просто фантастические. Но с этим коллективом… Спортсмены все выхолощены напрочь. Недели две назад (Виталий) Норицын (старший тренер сборной России — ред.) говорил, что делали силовую работу в зале. Это же с тренажерами. Это убийство! Это другая группа мышц, а они должны быть эластичными.

Который год говорю: давайте соберемся! У нас разработана программа подготовки резерва, спортсменов высшего мастерства. У меня в институте в Ижевске программа, которой нет равных. Попробуйте ее внедрить. У нас тестируется молодежь из Норвегии, Украины, вся Прибалтика приезжает, немцы. Все в восторге, а нашим пофиг, им это не нужно.

Понимаю, провал есть. Смена поколений, всё прочее, такое бывает. Но у нас регулярно появлялись таланты, работала старая плеяда тренеров. А то, что происходит сейчас — это катастрофа.

— Методика в ваши времена была другая?

— Я тренировался в команде, но по своей методике. И частенько уезжал один. Сегодня эти ролики, на которых катаются, работают на 30% вхолостую. Пытался им подсказать, но бесполезно. Я говорю только факты. Они меня начали выживать из команды после третьей Олимпиады. Скандалы были дикие.

Я все-таки поехал на чемпионат мира в Рупольдинг. За неделю четыре раза слетал по маршруту Новосибирск-Москва, Москва-Новосибирск. Меня не брали. Начальник Управления зимних видов спорта Спорткомитета СССР Альберт Иванович Поморцев вызывает, а Привалов стоит рядом. Поморцев говорит: «Скажи, медали будут?» Ответил, что будет, но только одна. Они мне лыжи замазали, что пришлось бегом бежать 20 км, в итоге проиграл 28 секунд золоту. И это была единственная медаль!

Я никогда не ошибаюсь, вы почитайте мои предсказания, на моем сайте все написано. Разве можно было убирать капитана команды? Я через два года у сменившего нас поколения контрольные страты выиграл. И начались провалы. Если бы не тренерские ошибки, я бы большее количество раз выиграл бы чемпионат мира.

«Губерниев потопил наш биатлон»

— Почему сейчас не пользуются наработанными методиками, которые давали результат?

— А где они, покажите мне?! Я же пишу об этом, говорю. Бесполезно. Посмотрите, что они делают. Тренируются каждый день. Тренировки должны заканчиваться перед первым этапом Кубка мира. Дальше — старт и восстановление, старт и восстановление.

— В интернете едва ли не каждый месяц обсуждают ваши словесные перепалки с Дмитрием Губерниевым. Как относитесь к этой критике?

— Пишите прямо так: Губерниев — это один из факторов, который потопил сегодняшний биатлон! Куклина сидит, наводит брови и всё прочее, а ее показывают народу по телевидению. Результат — ноль, 28 стартов подряд без медалей. Да они испоганили всё! Биатлон с Тихоновым был бы понятен. Только золота было 24. А этот безграмотный второй сезон подряд топит свою рожу. Оскорбил Елену Вяльбе, потом Юрия Семина, теперь Никиту Задорова. Кто ты такой сам-то? Гребец третьего разряда юношеского! Так и напишите.