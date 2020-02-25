Минспорт России обеспокоен ситуацией, произошедшей на ЧМ по биатлону

Источник: Спорт РИА Новости

Итальянская полиция 22 февраля провела обыски в номерах биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве. Позже президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что обыск связан с проблемами с аккредитацией у Касперовича и со старым допинговым делом биатлониста. В итоге Логинов снялся с заключительной гонки турнира — воскресного масс-старта.

«Мы обеспокоены ситуацией, которая сложилась на чемпионате мира по биатлону. Мы очень оперативно связались с МИД и нашим посольством в Италии. Хочу выразить признательность руководству министерства, посольства. Сотрудники консульства оказали неоценимую помощь, сопровождали деятельность, связанную с инцидентом. Мы немедленно запросили информацию у Союза биатлонистов России, такая информация получена», — сказал Матыцин журналистам.