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13:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Минспорт России обеспокоен ситуацией, произошедшей на ЧМ по биатлону

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Сергей Фукс. Министерство спорта России обеспокоено ситуацией с обысками у российских биатлонистов, которая сложилась на чемпионате мира по биатлону в Италии, заявил глава ведомства Олег Матыцин.

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Источник: Спорт РИА Новости

Итальянская полиция 22 февраля провела обыски в номерах биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве. Позже президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что обыск связан с проблемами с аккредитацией у Касперовича и со старым допинговым делом биатлониста. В итоге Логинов снялся с заключительной гонки турнира — воскресного масс-старта.

«Мы обеспокоены ситуацией, которая сложилась на чемпионате мира по биатлону. Мы очень оперативно связались с МИД и нашим посольством в Италии. Хочу выразить признательность руководству министерства, посольства. Сотрудники консульства оказали неоценимую помощь, сопровождали деятельность, связанную с инцидентом. Мы немедленно запросили информацию у Союза биатлонистов России, такая информация получена», — сказал Матыцин журналистам.

«В ближайшее время состоится встреча с главой СБР. Естественно, будем принимать необходимые меры, но, повторяю, министерство является государственным органом, а взаимодействие с Международным союзом биатлонистов осуществляет СБР. Наша задача — создать в России условия для соблюдения участия тренеров и спортсменов в международных соревнованиях», — добавил Матыцин.

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