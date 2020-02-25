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14:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матыцин: Мы сделаем все, чтобы защитить интересы Логинова

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Сергей Фукс. Министерство спорта России будет делать все необходимое, чтобы защитить интересы биатлониста Александра Логинова, сказал глава ведомства Олег Матыцин.

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Источник: Спорт РИА Новости

Логинов на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве (Италия) завоевал золото в спринте и бронзовую медаль в гонке преследования. 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах спортсмена и его личного тренера Александра Касперовича. Позже президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что обыск связан с проблемами с аккредитацией у Касперовича и со старым допинговым делом Логинова. В итоге россиянин снялся с заключительной гонки турнира — воскресного масс-старта.

«Я с большим уважением отношусь к нашему чемпиону, мы будем делать все необходимое, чтобы защищать его интересы. Он принял решение не участвовать в масс-старте, наверное, на то были основания», — сказал Матыцин журналистам.

«Мы не отправляли запрос в Международный союз биатлонистов (IBU), мы не взаимодействуем с международными федерациями. Мы контактируем с Союзом биатлонистов России, естественно, Драчев предоставил объяснения, мы будем внимательно разбираться и встретимся с главой СБР и тренерами, чтобы обсудить наши дальнейшие действия», — добавил он.

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