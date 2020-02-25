Матыцин: Мы сделаем все, чтобы защитить интересы Логинова

Источник: Спорт РИА Новости

Логинов на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве (Италия) завоевал золото в спринте и бронзовую медаль в гонке преследования. 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах спортсмена и его личного тренера Александра Касперовича. Позже президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что обыск связан с проблемами с аккредитацией у Касперовича и со старым допинговым делом Логинова. В итоге россиянин снялся с заключительной гонки турнира — воскресного масс-старта.

«Я с большим уважением отношусь к нашему чемпиону, мы будем делать все необходимое, чтобы защищать его интересы. Он принял решение не участвовать в масс-старте, наверное, на то были основания», — сказал Матыцин журналистам.