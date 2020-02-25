Тихонов назвал причины, из-за которых не вернется на пост главы СБР

«Я не сумасшедший! В России возглавить могут только такие, как Драчев. Они полезны в Госдуме, где хочешь. Скажите, чем я не устраивал, если мы были лучшие? Дали деньги Чудову, Черезову, Ростовцева подключили. И они объявили Тихонову бойкот — я сразу подал в отставку. Я им сказал: “Это ваш последний праздник!”. Мы каждый год привозили минимум две золотые медали», — цитирует Тихонова «Спорт день за днем».