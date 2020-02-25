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19:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тихонов назвал причины, из-за которых не вернется на пост главы СБР

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал, почему не планирует вновь возглавить Союз биатлонистов России (СБР).

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Источник: Спорт РИА Новости

Тихонов занимал пост президента СБР с 1995 по 2008 год.

«Я не сумасшедший! В России возглавить могут только такие, как Драчев. Они полезны в Госдуме, где хочешь. Скажите, чем я не устраивал, если мы были лучшие? Дали деньги Чудову, Черезову, Ростовцева подключили. И они объявили Тихонову бойкот — я сразу подал в отставку. Я им сказал: “Это ваш последний праздник!”. Мы каждый год привозили минимум две золотые медали», — цитирует Тихонова «Спорт день за днем».

Также спортсмен вновь раскритиковал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

«Я спрашиваю журналистов: “Чем не устраивал Тихонов?”. Но причина не в Тихонове, а в таких как Губерниев! Он психологически добил спортсменов. К ним лезут в комнату, показывают, что наколото на пупке».

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