Тихонов назвал причины, из-за которых не вернется на пост главы СБР
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал, почему не планирует вновь возглавить Союз биатлонистов России (СБР).
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал, почему не планирует вновь возглавить Союз биатлонистов России (СБР).
Тихонов занимал пост президента СБР с 1995 по 2008 год.
«Я не сумасшедший! В России возглавить могут только такие, как Драчев. Они полезны в Госдуме, где хочешь. Скажите, чем я не устраивал, если мы были лучшие? Дали деньги Чудову, Черезову, Ростовцева подключили. И они объявили Тихонову бойкот — я сразу подал в отставку. Я им сказал: “Это ваш последний праздник!”. Мы каждый год привозили минимум две золотые медали», — цитирует Тихонова «Спорт день за днем».
Также спортсмен вновь раскритиковал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.
«Я спрашиваю журналистов: “Чем не устраивал Тихонов?”. Но причина не в Тихонове, а в таких как Губерниев! Он психологически добил спортсменов. К ним лезут в комнату, показывают, что наколото на пупке».