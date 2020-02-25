Определились стартовые номера участников суперспринта на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

Первой из белорусок на дистанцию под 3-м номером уйдет Елена Кручинкина. Что касается остальных, то Ирине Кривко достался 4-й номер, Динаре Алимбековой — 50-й, Анне Сола — 73-й, Ирине Кручинкиной — 86-й, Аделине Сабитовой — 97-й.

Мужские квалификационные гонки начнутся в 13.00. Начало медальной гонки в 17.30. У женщин квалификация стартует в 15.00. Решающая гонка начнется в 18.00.