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25 февраля, источник: БЕЛТА

Определились стартовые номера участников суперспринта на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились стартовые номера участников суперспринта, который состоится в стартовый день чемпионата Европы по биатлону в «Раубичах», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Первой из белорусок на дистанцию под 3-м номером уйдет Елена Кручинкина. Что касается остальных, то Ирине Кривко достался 4-й номер, Динаре Алимбековой — 50-й, Анне Сола — 73-й, Ирине Кручинкиной — 86-й, Аделине Сабитовой — 97-й.

У мужчин первый стартовый номер у Виктора Кривко. У Романа Елетнова — 13-й, Антона Смольского — 18-й, Никиты Лобастова — 81-й, Максима Воробья — 94-й, Сергея Бочарникова — 116-й.

Мужские квалификационные гонки начнутся в 13.00. Начало медальной гонки в 17.30. У женщин квалификация стартует в 15.00. Решающая гонка начнется в 18.00.

Всего на чемпионате Европы по биатлону, который пройдет в «Раубичах» с 26 февраля по 1 марта будет разыграно 8 комплектов наград. Состязания стреляющих лыжников перенесли в Беларусь, поскольку из-за теплой погоды в Эстонии организаторы не смогли гарантировать условия, необходимые для проведения мероприятия. Министерство спорта и туризма Беларуси, а также представители РЦОП «Раубичи», заявили о готовности принять форум.

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