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13:54 (мск), источник: БЕЛТА

Три белорусских биатлониста вышли в финал суперспринта на ЧЕ в «Раубичах»

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три белорусских биатлониста вышли в финал суперспринта на чемпионате Европы в «Раубичах», передает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Белорус Антон Смольский показал лучший результат, преодолев дистанцию за 7 мин. 53,4 сек. Его товарищ по команде Виктор Кривко стал третьим (отставание 14,7 сек.). На второй позиции разместился россиянин Эдуард Латыпов (отставание 14,3 сек.).

Еще один белорус Сергей Бочарников расположился на 17-м месте итогового протокола (отставание 37,6 сек.).

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В финал, который начнется сегодня в 17.30, выходят 30 лучших спортсменов по итогу гонки.

Продолжатся соревнования сегодня квалификацией суперспринта у девушек. Среди белорусских спортсменок отобраться в число финалисток постараются Елена Кручинкина, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Кручинкина и Аделина Сабитова.

Всего участие в континентальном форуме в составе 40 команд принимают около 300 спортсменов.

Продолжатся соревнования 27 февраля супермикстом и смешанной эстафетой, 29 февраля пройдут мужские и женские спринты. Завершатся состязания 1 марта гонками преследования.

Континентальное первенство было перенесено в «Раубичи», поскольку из-за теплой погоды в Эстонии организаторы не смогли гарантировать условия, необходимые для мероприятия. Министерство спорта и туризма Беларуси, а также представители РЦОП «Раубичи» заявили о готовности принять форум.

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