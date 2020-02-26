Олимпийская чемпионка из Германии потребовала извинений от Логинова

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Вильхельм заявила, что обыски, которые прошли в номере Логинова во время чемпионата мира, могут стать предупреждением для всех биатлонистов. «Может, кого-то это испугает сильнее допинг-тестов», — предположила она.

Немецкая спортсменка также подчеркнула, что извинения или публичное раскаяние Логинова положительно бы сказались на атмосфере соревнований. Она допустила, что россиянин мог чего-то не понимать или не руководствоваться злыми намерениями, когда принимал эритропоэтин.

При этом Вильхельм признала, что после победы Александра в спринте на чемпионате мира у нее осталось «неприятное послевкусие».

22 февраля в гостиничном номере Логинова и другого российского биатлониста Евгения Гараничева в Италии прошли обыски.

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В Союзе биатлонистов России заявили, что итальянская полиция совершила проверки в связи с тем, что тренер Александра Анатолий Касперович воспользовался аккредитацией, выданной украинскими коллегами. При этом карабинеры были предупреждены о дисквалификации Логинова за нарушение антидопинговых правил в 2014-м.

Позднее полиция отчиталась о том, что не нашла признаков, указывающих на употребление спортсменом запрещенных препаратов. Никаких мер по ограничению его свободы принято не было.

Логинов с ноября 2014 года по ноябрь 2016-го был отстранен от спорта за применение эритропоэтина. После окончания дисквалификации часть биатлонистов выступили против его возвращения в спорт.