Четыре белоруские биатлонистки выступят в финале суперспринта на ЧЕ в «Раубичах»

Динара Алимбекова показала первое время в квалификации — 9 мин. 42 сек. Второй стала украинка Валентина Семеренко (отставание 2,3 сек.), третьей — шведка Элизабет Хегберг (отставание 12 сек.).

Ирина Кривко расположилась на 15-м месте, Анна Сола — 19-я, Аделина Сабитова — 28-я.

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В финал женского суперспринта, который начнется сегодня в 18.00, выходят 30 лучших спортсменок по итогу гонки.

Продолжатся соревнования сегодня в 17.30 финалами суперспринта у мужчин. Беларусь представят Антон Смольский, Виктор Кривко и Сергей Бочарников.

Всего участие в континентальном форуме в составе 40 команд принимают около 300 спортсменов.

В программе чемпионата Европы: супермикст и смешанная эстафета — 27 февраля, мужские и женские спринты — 29 февраля. Завершатся состязания 1 марта гонками преследования.