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16:21 (мск), источник: БЕЛТА

Четыре белоруские биатлонистки выступят в финале суперспринта на ЧЕ в «Раубичах»

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре белорусские биатлонистки пробились в финал суперспринта на чемпионате Европы в «Раубичах», передает корреспондент БЕЛТА.

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Динара Алимбекова показала первое время в квалификации — 9 мин. 42 сек. Второй стала украинка Валентина Семеренко (отставание 2,3 сек.), третьей — шведка Элизабет Хегберг (отставание 12 сек.).

Ирина Кривко расположилась на 15-м месте, Анна Сола — 19-я, Аделина Сабитова — 28-я.

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В финал женского суперспринта, который начнется сегодня в 18.00, выходят 30 лучших спортсменок по итогу гонки.

Продолжатся соревнования сегодня в 17.30 финалами суперспринта у мужчин. Беларусь представят Антон Смольский, Виктор Кривко и Сергей Бочарников.

Всего участие в континентальном форуме в составе 40 команд принимают около 300 спортсменов.

В программе чемпионата Европы: супермикст и смешанная эстафета — 27 февраля, мужские и женские спринты — 29 февраля. Завершатся состязания 1 марта гонками преследования.

Континентальное первенство было перенесено в «Раубичи», поскольку из-за теплой погоды в Эстонии организаторы не смогли гарантировать условия, необходимые для мероприятия. Министерство спорта и туризма Беларуси, а также представители РЦОП «Раубичи» заявили о готовности принять форум.

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