Белорусский биатлонист Сергей Бочарников выиграл суперспринт на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

Белорусский спортсмен прошел дистанцию суперспринта за 14 мин. 12,8 сек (0+2). Вторым стал Адам Вацлавек из Чехии (отставание 0,4 сек., 0+3), бронза у украинца Дмитрия Пидручного (0,5 сек., 1+2).

В программе чемпионата Европы также супермикст и смешанная эстафета — 27 февраля, мужские и женские спринты — 29 февраля. Завершатся состязания 1 марта гонками преследования.