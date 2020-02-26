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18:59 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский биатлонист Сергей Бочарников выиграл суперспринт на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Сергей Бочарников стал первым победителем чемпионата Европы, который стартовал в «Раубичах», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Белорусский спортсмен прошел дистанцию суперспринта за 14 мин. 12,8 сек (0+2). Вторым стал Адам Вацлавек из Чехии (отставание 0,4 сек., 0+3), бронза у украинца Дмитрия Пидручного (0,5 сек., 1+2).

Остальные белорусские биатлонисты показали следующие результаты: Виктор Кривко — 10-е место, Антон Смольский — 11-е. Всего в финальной гонке суперспринта стартовали 30 стреляющих лыжников.

В программе чемпионата Европы также супермикст и смешанная эстафета — 27 февраля, мужские и женские спринты — 29 февраля. Завершатся состязания 1 марта гонками преследования.

Континентальное первенство было перенесено в «Раубичи», поскольку из-за теплой погоды в Эстонии организаторы не смогли гарантировать условия, необходимые для мероприятия. Министерство спорта и туризма Беларуси, а также представители РЦОП «Раубичи» заявили о готовности принять форум.

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