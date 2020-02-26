Ковальчук о проведении ЧЕ по биатлону: В крови белорусов помогать в трудную минуту

«С особым удовольствием приветствую любителей биатлона в “Раубичах” и поздравляю с очередным спортивным мероприятием, которое проводится в Беларуси. В этом году погода преподносит множество сюрпризов, зимой держится аномальная погода, и Международный союз биатлонистов обратился к нам с просьбой принять и провести чемпионат Европы, — сказал министр. — Мы откликнулись и сделали все для проведения этих соревнований. Наши болельщики любят биатлон. И в крови белорусов — оказывать помощь в трудную минуту». Глава спортивного ведомства добавил, что белорусский биатлон богат славными традициями и в стране есть перспектива для развития этого вида спорта.