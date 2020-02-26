Российская биатлонистка Павлова выиграла суперспринт на чемпионате Европы

Спортсменка показала результат 16 минут 31,8 секунды, не пробежав ни одного штрафного круга и не использовав на четырех огневых рубежах ни одного дополнительного патрона. Второе место заняла украинка Елена Пидгрушная (отставание 2,8 секунды; 0 кругов + 1 дополнительный патрон), третьей финишировала француженка Хлоя Шевалье (+5,5; 0+1). Россиянка Виктория Сливко стала девятой (+25,4; 0+1), Ульяна Кайшева — 11-й (+38,6; 0+3), Анастасия Поршнева — 22-й (+1.22,1; 3+3), Кристина Резцова и Екатерина Глазырина не смогли преодолеть квалификацию.