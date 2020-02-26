Бочарников: Опыт прошлых гонок помог победить в финале суперспринта на домашнем ЧЕ по биатлону

«Эмоций после победы очень много, не знаю, как выразить то, что чувствую. Конечно, счастлив выиграть на родной земле, в “Раубичах”. Постараюсь держать марку и дальше, — сказал Сергей Бочарников. — У меня было много хороших выступлений за этот год. Знал, что не хватает совсем чуть-чуть до пьедестала почета. Я был готов к этой гонке. Плюс в России много выступлений провел именно в суперспринте».