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19:24 (мск), источник: БЕЛТА

Бочарников: Опыт прошлых гонок помог победить в финале суперспринта на домашнем ЧЕ по биатлону

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опыт прошлых гонок помог победить в финале суперспринта на домашнем чемпионате Европы по биатлону. Об этом журналистам после финиша рассказал белорусский спортсмен Сергей Бочарников, передает корреспондент БЕЛТА.

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«Эмоций после победы очень много, не знаю, как выразить то, что чувствую. Конечно, счастлив выиграть на родной земле, в “Раубичах”. Постараюсь держать марку и дальше, — сказал Сергей Бочарников. — У меня было много хороших выступлений за этот год. Знал, что не хватает совсем чуть-чуть до пьедестала почета. Я был готов к этой гонке. Плюс в России много выступлений провел именно в суперспринте».

Спортсмен отметил: организаторы приложили все усилия для того, чтобы биатлонисты чувствовали себя комфортно на трассе.

Всего участие в континентальном форуме принимают около 270 спортсменов в составе 35 команд.

Продолжатся состязания 27 февраля супермикстом и смешанной эстафетой, 29 февраля пройдут мужские и женские спринты. Завершится чемпионат Европы 1 марта гонками преследования.

Континентальное первенство было перенесено в «Раубичи», поскольку из-за теплой погоды в Эстонии организаторы не смогли гарантировать условия, необходимые для мероприятия. Министерство спорта и туризма Беларуси, а также представители РЦОП «Раубичи» заявили о готовности принять форум.

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