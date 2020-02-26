Бочарников: Опыт прошлых гонок помог победить в финале суперспринта на домашнем ЧЕ по биатлону

«Эмоций после победы очень много, не знаю, как выразить то, что чувствую. Конечно, счастлив выиграть на родной земле, в “Раубичах”. Постараюсь держать марку и дальше, — сказал Сергей Бочарников. — У меня было много хороших выступлений за этот год. Знал, что не хватает совсем чуть-чуть до пьедестала почета. Я был готов к этой гонке. Плюс в России много выступлений провел именно в суперспринте».
Спортсмен отметил: организаторы приложили все усилия для того, чтобы биатлонисты чувствовали себя комфортно на трассе.
Всего участие в континентальном форуме принимают около 270 спортсменов в составе 35 команд.
Продолжатся состязания 27 февраля супермикстом и смешанной эстафетой, 29 февраля пройдут мужские и женские спринты. Завершится чемпионат Европы 1 марта гонками преследования.
Континентальное первенство было перенесено в «Раубичи», поскольку из-за теплой погоды в Эстонии организаторы не смогли гарантировать условия, необходимые для мероприятия. Министерство спорта и туризма Беларуси, а также представители РЦОП «Раубичи» заявили о готовности принять форум.