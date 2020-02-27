Смешанными эстафетами в «Раубичах» продолжится открытый ЧЕ по биатлону

Источник: РИА "Новости"

В 14.00 стартует одиночная смешанная эстафета, в которой примут участие 27 команд. Беларусь представят Анна Сола и Виктор Кривко, заявленные под 15-м номером.

Читайте также Белорусский биатлонист Сергей Бочарников выиграл суперспринт на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

В 17.00 начнется смешанная эстафета с участием 22 команд. Под 16-м номером в составе сборной Беларуси на лыжню выйдут Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Антон Смольский и Сергей Бочарников. Обе гонки будут показаны в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

В первый день континентального первенства белорусский биатлонист Сергей Бочарников завоевал золото в суперспринте. В женском суперспринте победила россиянка Евгения Павлова.

В пятницу, 28 февраля, спортсмены не выступают. На 29 февраля намечены спринтерские гонки у женщин и мужчин. В последний день соревнований, 1 марта, состоятся гонки преследования у женщин и мужчин.