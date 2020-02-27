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13:28 (мск), источник: БЕЛТА

Смешанными эстафетами в «Раубичах» продолжится открытый ЧЕ по биатлону

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эстафетными гонками продолжится сегодня в «Раубичах» открытый чемпионат Европы по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В 14.00 стартует одиночная смешанная эстафета, в которой примут участие 27 команд. Беларусь представят Анна Сола и Виктор Кривко, заявленные под 15-м номером.

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В 17.00 начнется смешанная эстафета с участием 22 команд. Под 16-м номером в составе сборной Беларуси на лыжню выйдут Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Антон Смольский и Сергей Бочарников. Обе гонки будут показаны в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

В первый день континентального первенства белорусский биатлонист Сергей Бочарников завоевал золото в суперспринте. В женском суперспринте победила россиянка Евгения Павлова.

В пятницу, 28 февраля, спортсмены не выступают. На 29 февраля намечены спринтерские гонки у женщин и мужчин. В последний день соревнований, 1 марта, состоятся гонки преследования у женщин и мужчин.

Континентальное первенство было перенесено в «Раубичи», поскольку из-за теплой погоды в Эстонии организаторы не могли гарантировать условия, необходимые для мероприятия. Министерство спорта и туризма и представители РЦОП «Раубичи» заявили о готовности принять форум.

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