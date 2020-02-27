Логинов может пропустить заключительный этап Кубка мира по биатлону

Источник: РИА "Новости"

Логинов досрочно завершил выступление на чемпионате мира в Антхольце. Он отказался от участия в последней гонке турнира — масс-старте, которая прошла в минувшее воскресенье. Основанием для этого стали обыски, которые в его гостиничном номере провела итальянская полиция в связи с возможной причастностью к нарушению антидопингового законодательства.

«Сейчас сложно сказать, отошел он или нет после всего случившегося, но в Нове-Место и в Контиолахти он выступать настроен. Что касается заключительного этапа Кубка мира, который пройдет в Осло, то участие в нем пока остается под вопросом», — сказал Касперович.

Этап Кубка мира в чешском Нове-Место пройдет с 5 по 8 марта, в Контиолахти — с 12 по 15 марта, в Осло — с 20 по 22 марта.