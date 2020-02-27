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16:07 (мск), источник: БЕЛТА

Норвежцы выиграли сингл-микст на ЧЕ по биатлону в «Раубичах», белорусы — 13-е

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский дуэт выиграл одиночную смешанную эстафету на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Норвежцы Каролине Эрдал и Эндре Стремсхайм преодолели дистанцию за 47 мин. 12,2 сек. На второй позиции разместились немецкие биатлонисты Стефани Шерер и Юстус Штрелов (отставание 11,5 сек.). Замкнула тройку лидеров украинская команда в составе Анастасии Меркушиной и Руслана Ткаленко (отставание 11,8 сек.).

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Белорусский дуэт в составе Анны Солы и Виктора Кривко расположился на 13-й позиции итогового протокола.

Всего участие в чемпионате Европы — 2020 по биатлону принимают около 270 спортсменов в составе 35 команд.

Накануне белорус Сергей Бочарников поднялся на высшую ступень пьедестала почета в суперспринте.

Состязания сегодня продолжатся смешанной эстафетой, 29 февраля пройдут мужские и женские спринты. Завершится чемпионат Европы 1 марта гонками преследования.

Континентальное первенство было перенесено в «Раубичи», поскольку из-за теплой погоды в Эстонии организаторы не смогли гарантировать необходимые условия. Министерство спорта и туризма Беларуси, а также представители РЦОП «Раубичи» заявили о готовности принять форум.

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