Норвежцы выиграли сингл-микст на ЧЕ по биатлону в «Раубичах», белорусы — 13-е

Норвежцы Каролине Эрдал и Эндре Стремсхайм преодолели дистанцию за 47 мин. 12,2 сек. На второй позиции разместились немецкие биатлонисты Стефани Шерер и Юстус Штрелов (отставание 11,5 сек.). Замкнула тройку лидеров украинская команда в составе Анастасии Меркушиной и Руслана Ткаленко (отставание 11,8 сек.).

Читайте также Белорусский биатлонист Сергей Бочарников выиграл суперспринт на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

Белорусский дуэт в составе Анны Солы и Виктора Кривко расположился на 13-й позиции итогового протокола.

Всего участие в чемпионате Европы — 2020 по биатлону принимают около 270 спортсменов в составе 35 команд.

Накануне белорус Сергей Бочарников поднялся на высшую ступень пьедестала почета в суперспринте.

Состязания сегодня продолжатся смешанной эстафетой, 29 февраля пройдут мужские и женские спринты. Завершится чемпионат Европы 1 марта гонками преследования.