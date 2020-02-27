Норвегия победила в сингл-миксте на ЧЕ по биатлону, россияне — шестые

Источник: РИА "Новости"

Норвежцы Каролин Эрдаль и Эндре Стремсхейм, использовав 12 дополнительных патронов, преодолели дистанцию за 47 минут 12,2 секунды. Второе место заняли немцы Штефани Шерер и Юстус Штрелов (+11,5 секунды; пять патронов), замкнули тройку призеров украинцы Анастасия Меркушина и Руслан Ткаленко (+11,8; семь патронов).

Россияне Евгения Павлова и Кирилл Стрельцов, использовав семь дополнительных патронов и уступив норвежцам 1 минуту 34,2 секунды, заняли в сингл-миксте шестое место.

На втором этапе гонки Стрельцов обратился к судьям на огневом рубеже: у россиянина возникли проблемы с обоймой, в результате чего ему пришлось заряжать каждый патрон вручную.