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18:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Драчев сообщил, что СБР подаст иск в суд на менеджера IBU, как и Логинов

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что федерация будет подавать в суд на и. о. антидопингового менеджера IBU Сару Фуссек-Хаккарайнен.

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Источник: Спорт-Экспресс

Это же сделает биатлонист Александр Логинов и его тренер Александр Касперович.

— СБР самостоятельно будет выходить с такими же исками как организация и представлять интересы страны в этом направлении, — цитирует Драчева «Спорт день за днем». — Логинов как спортсмен будет подавать такой же параллельный иск.

Итальянская полиция провела обыски в отеле, где Логинов и Касперович остановились на время чемпионата мира в Антхольце. Основанием для таких действий стала поступившая от Фуссек-Хаккарайнен информация. Обращение в правоохранительные органы было связано с тем, что Касперович находился на чемпионате мира не по своей аккредитации. Спортсмен и его тренер ранее были причастны к допинговым нарушениям, по этой причине использование чужой аккредитации, по мнению международной федерации, могло быть связано с попыткой вновь нарушить антидопинговые правила.

По причине обысков Логинов отказался от выступления в последней гонке на чемпионате мира — масс-старте. На турнире, который завершился в воскресенье, 28-летний спортсмен завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

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