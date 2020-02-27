Белозёров: Хованцев перепутал этапы Елисеева и Гараничева, заявляя их на эстафету ЧМ

«В эстафете мы планировали Матвея на первый этап. Исходили из его физиологии и опыта на ЧМ-2019. Тогда на первом круге его сдерживал поток, на втором сдержали мы — практически в приказном порядке: ты никуда не бежишь, а идешь с теми, с кем вышел с лежки. Отстреляешь стойку — молоти на все, что получится. Таким способом он выиграл этап.



В этот раз ставили другую задачу — максимум +15 секунд от лидера. Задача Гараничева, которому уже не надо идти в потоке и под кого-то подстраиваться, удержать это. Средний дистанционный ход после спринта был нормальным, поэтому Женя должен был справиться. По большому счету, та же задача ложилась на Поршнева.