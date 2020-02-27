Латыпов и Халили спасли Россию от провала в смешанной эстафете. Но Украине мы проиграли

Перенесенный чемпионат Европы из Отепя в Раубичи после суперспринта подвергся критике из-за погодных условий. Украинский биатлонист Артем Прима был очень недоволен трассой.

«По трассе сильно большая каша: грязный снег, все буграми, криво-косо. Спасибо и на этом, что не на асфальте бежим…», — сказал Прима Biathlon.com.ua.

И перед стартом сингл-микста каша стала еще больше. Парни и девчонки нормально пробежали только первый круг, а потом начали утопать в искусственном снегу. Внес коррективы в гонку и неприятный ветер на огневом рубеже. И в этой лотерее выиграть мог кто угодно.

Евгения Павлова и Кирилл Стрельцов были фаворитами сингл-микста. Но после этапа Павловой все пошло наперекосяк. Она была уже не та, что в прошлогодней победной гонке в паре с Дмитрием Малышко. Выглядела Евгения тяжело. Да и стреляла не точно.

А потом проблемы начались и у Стрельцова. На трассе у него выпала обойма. Пока он ждал новую, наше отставание стало практически минутным. И шансов отыграться соперники не давали. Хотя ко второму рубежу Стрельцов пришел с отставанием в 10 секунд. После этой осечки боролись ребята оставшиеся этапы только сами с собой. Ну, и за место в топ-6.

Пока норвежцы праздновали победу, а немец отстоял серебряную медаль у украинца, Стрельцов быстро справился со стойкой и финишировал-таки на 6-м месте.

Проиграли россияне больше минуты. После гонки Павлова объяснила причину неудач: на рубеже хозяйничала погода, а по трассе было невозможно быстро передвигаться. И до смешанной эстафеты организаторам предстояло как-то привести ее в рабочий вид.

Получилось не очень. К вечеру еще и солнце начало подтапливать трассу. Но даже если бы в Раубичах был натуральный снег, то сборной России это никак не помогло. Вслед за Павловой и Стрельцовым эстафету чуть не провалили Кристина Резцова и Виктория Сливко, Эдуард Латыпов и Карим Халили.

Вообще смешанная эстафета началась с заминки. У главного судьи не вылетел патрон из стартового пистолета. И со второй попытки девушки отправились в гонку с помощью свистка. Все так долго ждали начала, что зрители пытались самостоятельно дать сигнал старта.

После этапов Резцовой и Сливко ни на что серьезное команда не претендовала. Девчонки на двоих сделали 7 промахов. И если Резцова упиралась, чтобы отставание не перевалило за минуту, то Сливко его для Латыпова привезла.

Конечно, списать промахи на ветер можно было, но вот проблемы со скоростью — нет. Относительно белорусок и украинок россиянки выглядели так себе.

Латыпов много не отыграл, но на стойке воспользовался слабостью итальянца и подтянулся на 4-е место. До норвежца было около 30 секунд. На виртуальную бронзу ребята еще претендовали. Тем более Латыпов догнал Зиверта Гутторма Бакена. Прима и Антон Смольский убедительно лидировали. Все остальное уже зависело от Халили.

Он выдал идеальную лежку, не форсировал события и уверенно держался за Бакеном до заключительно рубежа. Но пока там кипели страсти у Дмитрия Пидручного и Сергея Бочарникова. Белорус зашел на штрафной круг и вопрос победителя уже был решен. Пока Бочарников отбывал наказание за промахи норвежец и россиянин уже отработали.