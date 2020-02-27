Латыпов и Халили спасли Россию от провала в смешанной эстафете. Но Украине мы проиграли
Павловой и Стрельцову не удалось выиграть медаль в
Павловой и Стрельцову не удалось выиграть медаль в
Перенесенный чемпионат Европы из Отепя в Раубичи после суперспринта подвергся критике
«По трассе сильно большая каша: грязный снег, все буграми,
И перед стартом
Евгения Павлова и Кирилл Стрельцов были фаворитами
А потом проблемы начались и у Стрельцова. На трассе у него выпала обойма. Пока он ждал новую, наше отставание стало практически минутным. И шансов отыграться соперники не давали. Хотя ко второму рубежу Стрельцов пришел с отставанием в 10 секунд. После этой осечки боролись ребята оставшиеся этапы только сами с собой. Ну, и за место в топ-6.
Проиграли россияне больше минуты. После гонки Павлова объяснила причину неудач: на рубеже хозяйничала погода, а по трассе было невозможно быстро передвигаться. И до смешанной эстафеты организаторам предстояло
Получилось не очень. К вечеру еще и солнце начало подтапливать трассу. Но даже если бы в Раубичах был натуральный снег, то сборной России это никак не помогло. Вслед за Павловой и Стрельцовым эстафету чуть не провалили Кристина Резцова и Виктория Сливко, Эдуард Латыпов и Карим Халили.
Вообще смешанная эстафета началась с заминки. У главного судьи не вылетел патрон из стартового пистолета. И со второй попытки девушки отправились в гонку с помощью свистка. Все так долго ждали начала, что зрители пытались самостоятельно дать сигнал старта.
После этапов Резцовой и Сливко ни на что серьезное команда не претендовала. Девчонки на двоих сделали 7 промахов. И если Резцова упиралась, чтобы отставание не перевалило за минуту, то Сливко его для Латыпова привезла.
Латыпов много не отыграл, но на стойке воспользовался слабостью итальянца и подтянулся на 4-е место. До норвежца было около 30 секунд. На виртуальную бронзу ребята еще претендовали. Тем более Латыпов догнал Зиверта Гутторма Бакена. Прима и Антон Смольский убедительно лидировали. Все остальное уже зависело от Халили.
Он выдал идеальную лежку, не форсировал события и уверенно держался за Бакеном до заключительно рубежа. Но пока там кипели страсти у Дмитрия Пидручного и Сергея Бочарникова. Белорус зашел на штрафной круг и вопрос победителя уже был решен. Пока Бочарников отбывал наказание за промахи норвежец и россиянин уже отработали.
В итоге парни ушли на заключительный круг втроем. И возглавлял эту группу Халили. У Бочарникова и Бакена совсем не осталось сил. Хотя они были неподалеку. Норвежец пытался накатить, чтобы устроить спурт с Халили, но дистанции не хватило.