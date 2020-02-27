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27 февраля, источник: БЕЛТА

Протест белорусской команды на итоги смешанной эстафеты ЧЕ-2020 удовлетворен

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протест белорусской команды по итогам смешанной эстафеты на чемпионате Европы в «Раубичах» удовлетворен. Такая информация размещена на официальном сайте Международного союза биатлонистов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сборная Украины победила в смешанной эстафете на ЧЕ в «Раубичах’На высшую ступень пьедестала почета поднялась сборная Украины (Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима, Дмитрий Пидручный), которая показала время 1 ч. 11 мин. 32,1 сек. (0+9).

Белорусы подали протест после финиша эстафетной гонки за неспортивное поведение на трассе представителя команды Норвегии: он вытолкнул Сергея Бочарникова с трассы.

По итогам разбирательств белорусский эстафетный квартет в составе Динары Алимбековой, Ирины Кривко, Антона Смольского и Сергея Бочарникова, уступивший победителям гонки 40,4 сек. (1+10), стал обладателем бронзы. Норвежская четверка была дисквалифицирована. На четвертое место переместились поляки.

На высшую ступень пьедестала почета поднялась сборная Украины (Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима, Дмитрий Пидручный). На второй позиции разместилась команда России (Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов, Карим Халили).

Участие в чемпионате Европы — 2020 по биатлону принимают около 270 спортсменов в составе 35 команд. Накануне белорус Сергей Бочарников поднялся на высшую ступень пьедестала почета в суперспринте.

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