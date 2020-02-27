Протест белорусской команды на итоги смешанной эстафеты ЧЕ-2020 удовлетворен

Сборная Украины победила в смешанной эстафете на ЧЕ в «Раубичах’На высшую ступень пьедестала почета поднялась сборная Украины (Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима, Дмитрий Пидручный), которая показала время 1 ч. 11 мин. 32,1 сек. (0+9).

Белорусы подали протест после финиша эстафетной гонки за неспортивное поведение на трассе представителя команды Норвегии: он вытолкнул Сергея Бочарникова с трассы.

По итогам разбирательств белорусский эстафетный квартет в составе Динары Алимбековой, Ирины Кривко, Антона Смольского и Сергея Бочарникова, уступивший победителям гонки 40,4 сек. (1+10), стал обладателем бронзы. Норвежская четверка была дисквалифицирована. На четвертое место переместились поляки.

На высшую ступень пьедестала почета поднялась сборная Украины (Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима, Дмитрий Пидручный). На второй позиции разместилась команда России (Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов, Карим Халили).