Логинов и Касперович требуют компенсацию у обидчицы из IBU. Швейцарке грозят судом

Источник: Спорт-Экспресс

Дмитрий Кузнецов

История с обысками у Александра Логинова и Александра Касперовича на чемпионате мира в Антерсельве получила продолжение: российская сторона созрела для ответа.

Сначала о судебном иске в ответ на действия итальянской полиции заявил Касперович, затем намерение инициировать параллельное дело от лица СБР рассказал президент организации Владимир Драчев.

Целью мести россиян была выбрана Сара Фуссек-Хаккарайнен — та самая менеджер IBU по антидопингу, которая написала заявление в полицию о ложной аккредитации у тренера Логинова.

Россияне требуют у информатора возмещения материального и морального ущерба:

— Ее действия привели к тому, что Александр не смог выйти на старт. Два дня он оставался без полноценного сна, из-за этих событий у него подскочило давление, — объяснил наставник ТАСС.

— Вчера было правление СБР, на котором рассматривались разные варианты. Однозначно нынешняя ситуация требует реакции, — рассказал «СЭ» вице-президент СБР Алексей Нуждов. — Сейчас рассматриваем все, что есть в арсенале — открытые письма, обращения к IBU, в том числе и опция судебного иска. Окончательного решения вчера принято не было, но мы изучаем целесообразность и нужность каждого из путей. Результаты нашей работы вы скоро увидите. Мы выступим с открытым письмом к IBU, оно будет на сайте СБР. Но если мы хотим добиться результата и прекратить то, что происходит, то нужно время. Не нужно шапкозакидательство, эмоции. Тот же иск нужно точно сформулировать, понимать все умственные и другие затраты, которые на это уйдут. Сейчас ведем консультации с юристами на эту тему.

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Есть ли шансы на успех?

Перспективы у иска, откровенно скажем, сомнительные. Понятно, что ущерб был причинен, но как формально его оспорить, неясно. Сара Фуссек-Хаккарайнен нигде не писала о происходящем допинг-нарушении, а лишь просигналила итальянской полиции о теоретической возможности незаконных поступков. Решение об обыске и времени его проведения принимает прокурор и непосредственно итальянские официальные лица. Тогда уж логичнее было подать в суд на них — почему для следственных мероприятий выбрали максимально неудачное время?

Вероятно, иск будет подан по месту совершения действий Фуссек-Хаккарайнен — в Италии. Как заметил Нуждов, иск нужно точно сформулировать — а найти статью, которую можно было бы «пришить» беспокойной сотруднице IBU, весьма сложно.

Ложный донос? Но ордер на обыск подписал прокурор. Клевета? Фуссек-Хаккарайнен ничего не утверждала, да и сам Касперович признал, что в вопросе с аккредитациями был не прав. Тренер отбывавшего за допинг дисквалификацию биатлониста с подозрительной аккредитацией? А почему бы не написать в полицию?

Да и доказать, что Логинов мог в день масс-старта завоевать хорошие призовые, тоже проблематично. Настоящий материальный ущерб — отобранные телефон и ноутбук, но они нужны для следственных действий.

Если не реагировать сейчас, то когда?

Но какие-то действия СБР, безусловно, требуются. Их требует публика, они нужны просто исходя из основных логических законов. Если в ответ будет молчание, получается, мы соглашаемся с предпосылкой о возможности обыскивать нас везде и всегда при любом поводе. Если отвечаем, значит, мы все-таки другого мнения. Контрапозиция.

Тем более что в нынешней ситуации СБР может действовать смелее. Можно было бы уже на чемпионате мира грамотнее распорядиться пиар-возможностями и подумать о некой акции — пресс-конференции Драчева с иностранными журналистами, объяснить ситуацию. И уж точно не допускать внутренних (по крайней мере публичных) распрей с выяснением, кто турист, а кто тренер.

В конце концов, есть же и у нас союзники в биатлонном мире. Вилле Шостад Кристиансен после травли поддержал Логинова. Да, личность Александра для многих спортсменов сомнительна, но собрать тех, кто против продолжения заклания, снять видео с каким-нибудь хэштегом — все это могло бы помочь и поменять общественное мнение. По крайней мере, сделать его пестрее.

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Кто такая Сара Фуссек-Хаккарайнен?

Единства в IBU сейчас нет. Biathlon Integrity Unit, которая также занимается вопросами допинга, в полицию не подавал. Вполне допустимо, что президент международного союза Олле Далин действительно не знал о действиях Фуссек-Хаккарайнен. Далеко не все в союзе прислушиваются к Далину, тем более, когда речь идет об антидопинговой тематике. Все хотят стать главными в борьбе за очищение спорта (от допинга или России, не очень понятно). Фуссек-Хаккарайнен — руководитель антидопинговой структуры IBU и преуспела на этом поприще уже не раз.

В 2009 году благодаря ей дисквалифицировали за ЭПО на два года российскую лыжницу Наталью Матвееву.

Владимир Драчев говорил, что швейцарку «выгнали» из международной лыжной федерации (FIS). На сайте ее сайте она все еще числится антидопинговым менеджером.