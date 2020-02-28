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01:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

IBU вернул бронзу норвежцам в смешанной эстафете на ЧЕ после апелляции

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Международный союз биатлонистов (IBU) удовлетворил апелляцию норвежской сборной на дисквалификацию по итогам смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Белоруссии, сообщается на странице организации в Twitter.

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Норвежцы в четверг финишировали в смешанной эстафете третьими, но затем IBU дисквалифицировал норвежскую команду после запроса белорусской стороны и отдал бронзу белорусским биатлонистам. Газета «Прессбол» сообщала, что норвежцы были дисквалифицированы после того, как выяснилось, что один из тренеров команды на последнем круге якобы вытолкнул белоруса Сергея Бочарникова с трассы. В трансляцию данный момент не попал, но свидетель из стана сборной России подтвердил версию белорусской команды. Затем норвежская сторона подала апелляцию.

«После получения протеста апелляционное жюри еще раз рассмотрело всю ситуацию. Приняв во внимание визуальные материалы, а также свидетельские показания, жюри решило принять протест и оставить результаты гонки, которые были зафиксированы на финише», — говорится в заявлении IBU.

Таким образом, сборная Норвегии заняла третье место, а сборная Белоруссии осталась четвертой. Отмечается, что решение апелляционного жюри является окончательным.

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