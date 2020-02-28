IBU вернул бронзу норвежцам в смешанной эстафете на ЧЕ после апелляции

Норвежцы в четверг финишировали в смешанной эстафете третьими, но затем IBU дисквалифицировал норвежскую команду после запроса белорусской стороны и отдал бронзу белорусским биатлонистам. Газета «Прессбол» сообщала, что норвежцы были дисквалифицированы после того, как выяснилось, что один из тренеров команды на последнем круге якобы вытолкнул белоруса Сергея Бочарникова с трассы. В трансляцию данный момент не попал, но свидетель из стана сборной России подтвердил версию белорусской команды. Затем норвежская сторона подала апелляцию.