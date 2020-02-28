Олимпийский чемпион из Германии поддержал затравленного Логинова

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Реш заявил, что Логинов сумел вернуться после двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил и стать победителем спринтерской гонки под недовольный гул трибун. «Снимаю шляпу. Он силен, ничего не скажешь», — подчеркнул немец.

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После выигрыша золотой медали в спринте Логинов столкнулся с критикой иностранных коллег. Так, норвежцы Тарьей и Йоханнес Бе посчитали, что россиянин недостоин участия в чемпионате мира. Недовольство спортсменов вызывает тот факт, что с ноября 2014 года по ноябрь 2016-го россиянин был отстранен от спорта за применение эритропоэтина.

22 февраля Логинов заявил, что может уйти из спорта из-за постоянной травли со стороны иностранных биатлонистов. Утром в тот день в его гостиничном номере в Италии прошли обыски. Полиция в итоге не обнаружила следов, которые бы указывали на применение спортсменом допинга.