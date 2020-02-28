Стал известен состав сборной Беларуси на спринтерские гонки ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

Мужской спринт начнется завтра, 29 февраля, в 12.30. Беларусь представят Виктор Кривко, Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей и Егор Казаринов.

Женские старты начнутся в 15.30 и станут испытанием для Динары Алимбековой, Ирины Кривко, Елены Кручинкиной, Анны Солы, Аделины Сабитовой и Ирины Кручинкиной.

Завершится континентальный форум в «Раубичах» 1 марта гонками преследования у мужчин (12.30) и женщин (14.30).