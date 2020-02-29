Тимофей Лапшин: Изначально не понимал позицию Логинова
Биатлонист Тимофей Лапшин, представляющий сборную Кореи, поделился мнением о ситуации с россиянином Александром Логиновым.
Биатлонист Тимофей Лапшин, представляющий сборную Кореи, поделился мнением о ситуации с россиянином Александром Логиновым.
— Что бы вы делали на месте Логинова, испытывающего сейчас большое давление?
— Откровенно говоря, изначально не понимал его позицию — закрыться. Да, отбыл срок, но когда вернулся, скажи: было дело, грешен, теперь чистый, осознал. Извинения пошли бы на пользу ему самому. Я по крайней мере поступил бы так. Сделал бы шаг навстречу. Может,
— Существует,
— Не знаю. Возможно.
— Тогда в случае извинений ему пришлось бы себя оговорить. На обвинения во лжи ответить ложью.
— Может, вы правы, и он действительно ничего не знал. Но поверить сложно.
— Почему? Инъекции меньше 100 мл не запрещены, и если доктор говорит — глюкоза, а тебе всего 21…
— Обман на сто процентов исключить нельзя. Но в любом случае время упущено, надо было сразу после дисквалификации выходить с публичной позицией. С другой стороны, если действительно был обман, как он признается? Он же этого не знал. Сложный момент.
— И это еще не все. Допустим, Логинов говорит: «Виноват, ошибка молодости, простите». Тут же следуют вопросы: «Кто жгут затягивал? Иглу вводил? ЭПО поставлял?». Тут же! И что ему делать, если те люди еще работают? Если дальнейшие их расспросы могут завести вообще неизвестно куда? Если легкоатлетка Степанова, раскрывшая подобную информацию, была вынуждена покинуть страну?
— Непростая ситуация. Даже мы с вами не можем однозначно расставить акценты, Саше еще тяжелей. Да и человек он достаточно закрытый. Если поближе узнать, классный парень, с отличным чувством юмора, но с незнакомыми сдержан.
Как он это все пережил, где находил мотивацию — за одно это памятник можно ставить. Довелось общаться с ним в период дисквалификации. Очень маленький процент людей справился бы с таким. А он, сжав зубы, терпел и работал. Круто. Мужик.
Напомним, что после победы в спринтерской гонке на чемпионате мира в Италии Логинов подвергся критике
22 февраля итальянские карабинеры провели обыски в номере россиянина и его личного тренера Александра Касперовича. Причиной обысков стало нахождение специалиста на турнире по аккредитации другой страны.
Позже Логинов допустил, что эта ситуация может подтолкнуть его к завершению карьеру, и отказался от участия в
На чемпионате мира 28-летний биатлонист выиграл спринт и взял бронзовую медаль в гонке преследования.
27 февраля Касперович заявил, что он и Логинов готовы подать в суд на сотрудницу IBU Сарц
В 2014 году Логинов был дисквалифицирован после обнаружения в его пробе рекомбинантного эритропоэтина. Он вернулся к соревнованиям в декабре 2016-го.