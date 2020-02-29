Тимофей Лапшин: Изначально не понимал позицию Логинова

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— Что бы вы делали на месте Логинова, испытывающего сейчас большое давление?

— Откровенно говоря, изначально не понимал его позицию — закрыться. Да, отбыл срок, но когда вернулся, скажи: было дело, грешен, теперь чистый, осознал. Извинения пошли бы на пользу ему самому. Я по крайней мере поступил бы так. Сделал бы шаг навстречу. Может, какую-то разъяснительную работу стал проводить или лекции читать с позиций своего опыта.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--aed0f39543c59edb8995" data-vnd="aed0f39543c59edb8995" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=aed0f39543c59edb8995" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Существует, по-вашему, вероятность, что Логинов не преступник, а жертва?

— Не знаю. Возможно.

— Тогда в случае извинений ему пришлось бы себя оговорить. На обвинения во лжи ответить ложью.

— Может, вы правы, и он действительно ничего не знал. Но поверить сложно.

— Почему? Инъекции меньше 100 мл не запрещены, и если доктор говорит — глюкоза, а тебе всего 21…

— Обман на сто процентов исключить нельзя. Но в любом случае время упущено, надо было сразу после дисквалификации выходить с публичной позицией. С другой стороны, если действительно был обман, как он признается? Он же этого не знал. Сложный момент.

— И это еще не все. Допустим, Логинов говорит: «Виноват, ошибка молодости, простите». Тут же следуют вопросы: «Кто жгут затягивал? Иглу вводил? ЭПО поставлял?». Тут же! И что ему делать, если те люди еще работают? Если дальнейшие их расспросы могут завести вообще неизвестно куда? Если легкоатлетка Степанова, раскрывшая подобную информацию, была вынуждена покинуть страну?

— Непростая ситуация. Даже мы с вами не можем однозначно расставить акценты, Саше еще тяжелей. Да и человек он достаточно закрытый. Если поближе узнать, классный парень, с отличным чувством юмора, но с незнакомыми сдержан.

Как он это все пережил, где находил мотивацию — за одно это памятник можно ставить. Довелось общаться с ним в период дисквалификации. Очень маленький процент людей справился бы с таким. А он, сжав зубы, терпел и работал. Круто. Мужик.

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Напомним, что после победы в спринтерской гонке на чемпионате мира в Италии Логинов подвергся критике из-за допингового прошлого.

22 февраля итальянские карабинеры провели обыски в номере россиянина и его личного тренера Александра Касперовича. Причиной обысков стало нахождение специалиста на турнире по аккредитации другой страны.

Позже Логинов допустил, что эта ситуация может подтолкнуть его к завершению карьеру, и отказался от участия в масс-старте.

На чемпионате мира 28-летний биатлонист выиграл спринт и взял бронзовую медаль в гонке преследования.

27 февраля Касперович заявил, что он и Логинов готовы подать в суд на сотрудницу IBU Сарц Фуссек-Хаккарайнен, которая инициировала обыски.