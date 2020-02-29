Российский биатлонист Елисеев выиграл спринт на чемпионате Европы

Елисеев преодолел дистанцию в 10 км за 23 минуты 46,4 секунды, совершив один промах на двух огневых рубежах. Второе место занял Андрей Расторгуев из Латвии (отставание — 4,1 секунды; 1 промах). Третьим стал норвежец Александр Андерсен (+25,5; 1).