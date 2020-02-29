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15:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тихонов: Логинова надо «запрячь по полной программе»

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Чемпион мира 2020 года по биатлону Александр Логинов нуждается в большем ориентировании на тренировочный процесс, его надо «запрячь по полной программе», заявил РИА Новости четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

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Логинов выиграл на прошедшем чемпионате мира в Италии золото в спринте и бронзу в гонке преследования, но после обысков, которые провела итальянская полиция в номерах спортсмена и его тренера Александра Касперовича, он не вышел на масс-старт.

«Логинова надо запрячь по полной программе. Как и (Матвея) Елисеева. Лошадиные шоры им на глаза надеть, и вперед! Не нравится — до свидания, на самостоятельную подготовку. Зарабатывай и плати сам, как это во всем мире делается», — сказал Тихонов по телефону.

«Если произойдут изменения в руководстве Союза биатлонистов России, в тренерском составе, где ни один не соответствует (необходимому уровню) — ни в мужской, ни в женской команде, — то можно собрать очень неплохую команду. Я всегда высказываю свое мнение и не ошибаюсь. Вот Толя Алябьев (двукратный олимпийский чемпион — прим. РИА Новости) позвонил и сказал: “Ты был прав”. А когда я был не прав?» — резюмировал Тихонов.

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