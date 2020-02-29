Тихонов: Логинова надо «запрячь по полной программе»

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Логинов выиграл на прошедшем чемпионате мира в Италии золото в спринте и бронзу в гонке преследования, но после обысков, которые провела итальянская полиция в номерах спортсмена и его тренера Александра Касперовича, он не вышел на масс-старт.

«Логинова надо запрячь по полной программе. Как и (Матвея) Елисеева. Лошадиные шоры им на глаза надеть, и вперед! Не нравится — до свидания, на самостоятельную подготовку. Зарабатывай и плати сам, как это во всем мире делается», — сказал Тихонов по телефону.