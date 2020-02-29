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17:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кристина Резцова стала четвертой в спринте на ЧЕ в Белоруссии

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Российская биатлонистка Кристина Резцова стала четвертой в спринте на чемпионате Европы, который проходит в белорусском спортивном центре «Раубичи».

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Источник: Спорт РИА Новости

В субботней гонке Резцова не допустила промахов на огневых рубежах и отстала на 20,2 секунды от победившей шведки Элизабет Хегберг, которая с одним промахом показала результат 22 минуты 39,6 секунды.

Второе место заняла норвежка Ида Лиен (без промахов, +14,4 секунды). Замкнула тройку хозяйка трассы Ирина Кривко (1 промах, +15,9 секунды).

Остальные россиянки финишировали в следующем порядке: Екатерина Глазырина (2 промаха, +1 минута 34,9 секунды) — 22-я, Ульяна Кайшева (1 промах, +1.36,1) — 23-я, Анастасия Поршнева (2 промаха, +1.50,0) — 27-я, Виктория Сливко (2 промаха, +2.21,4) — 41-я, Валерия Васнецова (4 промаха, +3.00,2) — 59-я.

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