Россиянки проигрывают по полторы минуты 60-му номеру Кубка мира
В спринте на чемпионате Европы в Раубичах Резцова не добежала до подиума, а Глазырина и Кайшева — до ТОП-20.
В спринте на чемпионате Европы в Раубичах Резцова не добежала до подиума, а Глазырина и Кайшева — до ТОП-20.
Чемпионат Европы. Женщины. Спринт
1. Элизабет Хегберг (Швеция) — 22.39,6 (1)
2. Ида Лин (Норвегия) — отставание 14,4 (0)
3. Ирина Кривко (Белоруссия) — 15,9 (1)
4. Кристина Резцова (Россия) — 20,2 (0)
5. Осне Скреде (Норвегия) — 29,5 (1)
6. Анастасия Меркушина (Украина) — 44,7 (1)
22. Екатерина Глазырина (Россия) — 1.39,4 (2)
23. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.36,1 (1)
27. Анастасия Поршнева (Россия) — 1.50,0 (2)
41. Виктория Сливко (Россия) — 2.21,4 (2)
59. Валерия Васнецова (Россия) — 3.00,2 (4).
Женщины на чемпионате Европы до сегодняшнего дня выступали успешнее мужчин, что в нынешнем российском биатлоне — редкость. Но победительница суперспринта Евгения Павлова в заявку на эту гонку не попала. По ее собственным словам, она узнала о включении в состав по телевизору, и это было за два дня до вылета. «Лежала четыре дня трупом, но вышла и на
На сегодняшнюю гонку Павлову не хватило — чемпионка приболела. Но не факт, что она бы ее спасла. Все россиянки стартовали поздно, начиная с 40-х номеров. В Минске 3 градуса тепла, и после прохода нескольких десятков спортсменок и 122 мужчин, снег медленно, но верно, превратился в серое вещество. Это было одной из причин ахового хода — с номерами откровенно не угадали. Сервисмены, как сказала после гонки Кристина Резцова, посоветовали стартовать в конце, потому что трассу будет «сушить».
Вторая причина — функциональное состояние. Отделить одно от другого сложно. Глазырина так вообще среди номеров 60+ была лучшей по скорости — но это все равно минута от быстрейшей Ирины Кручинкиной. Кручинкиной, а не Дениз Херрманн или Доротеи Вирер, которые зажигали в Антерсельве! Хозяйка трассы идет 60-й в Кубке мира. Поршнева проиграла ей 1 минуту 26 секунд, Кайшева — 1:35, Васнецова — 1:40, Сливко — 1:47. Суровые цифры женского российского биатлона.
Оставалась еще Кристина. Она боролась под своим 45-м номером как могла. Отстрелялась на «ноль», была в двух секундах от шведки Хегберг после двух рубежей, но затем и ее накрыло. Не только не удалось побороться за золото, но и зацепиться за
Тренеры признают провалы, но их частота не снижается. Резцова —
Резцова завтра стартует в четырех секундах от Кривко.
В медальном зачете Евро мы все еще лидируем: 2−1−0 против 1−1−2 у Норвегии и Украины и одного золота у Белоруссии и Швеции. Но завтра, в последний день, будет штурм. Хорошо, что стартуют все практически одновременно — погоду угадать легче.
Дмитрий Кузнецов