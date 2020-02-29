Россиянки проигрывают по полторы минуты 60-му номеру Кубка мира

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат Европы. Женщины. Спринт

1. Элизабет Хегберг (Швеция) — 22.39,6 (1)

2. Ида Лин (Норвегия) — отставание 14,4 (0)

3. Ирина Кривко (Белоруссия) — 15,9 (1)

4. Кристина Резцова (Россия) — 20,2 (0)

5. Осне Скреде (Норвегия) — 29,5 (1)

6. Анастасия Меркушина (Украина) — 44,7 (1)

22. Екатерина Глазырина (Россия) — 1.39,4 (2)

23. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.36,1 (1)

27. Анастасия Поршнева (Россия) — 1.50,0 (2)

41. Виктория Сливко (Россия) — 2.21,4 (2)

59. Валерия Васнецова (Россия) — 3.00,2 (4).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--aed0f39543c59edb8995" data-vnd="aed0f39543c59edb8995" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=aed0f39543c59edb8995" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Женщины на чемпионате Европы до сегодняшнего дня выступали успешнее мужчин, что в нынешнем российском биатлоне — редкость. Но победительница суперспринта Евгения Павлова в заявку на эту гонку не попала. По ее собственным словам, она узнала о включении в состав по телевизору, и это было за два дня до вылета. «Лежала четыре дня трупом, но вышла и на морально-волевых бежала», — так вкратце выглядела подготовка лучшего новичка IBU прошлого сезона к победе.

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На сегодняшнюю гонку Павлову не хватило — чемпионка приболела. Но не факт, что она бы ее спасла. Все россиянки стартовали поздно, начиная с 40-х номеров. В Минске 3 градуса тепла, и после прохода нескольких десятков спортсменок и 122 мужчин, снег медленно, но верно, превратился в серое вещество. Это было одной из причин ахового хода — с номерами откровенно не угадали. Сервисмены, как сказала после гонки Кристина Резцова, посоветовали стартовать в конце, потому что трассу будет «сушить».

Вторая причина — функциональное состояние. Отделить одно от другого сложно. Глазырина так вообще среди номеров 60+ была лучшей по скорости — но это все равно минута от быстрейшей Ирины Кручинкиной. Кручинкиной, а не Дениз Херрманн или Доротеи Вирер, которые зажигали в Антерсельве! Хозяйка трассы идет 60-й в Кубке мира. Поршнева проиграла ей 1 минуту 26 секунд, Кайшева — 1:35, Васнецова — 1:40, Сливко — 1:47. Суровые цифры женского российского биатлона.

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Резцова — лучшая по бойцовским качествам

Оставалась еще Кристина. Она боролась под своим 45-м номером как могла. Отстрелялась на «ноль», была в двух секундах от шведки Хегберг после двух рубежей, но затем и ее накрыло. Не только не удалось побороться за золото, но и зацепиться за какую-то медаль. Обидное «деревянное» место и 18 проигранных секунд на последнем круге. Но по крайней мере это хоть какой-то задел на завтрашнее преследование. Качество лыж Резцовой на этом чемпионате не нравится — даже по сравнению с белорусскими.

Тренеры признают провалы, но их частота не снижается. Резцова — все-таки спортсменка основной сборной России, и в нынешний состав прикомандирована. Но те, кто выступают на Кубке IBU, к главному для себя турниру в общем и целом не готовы. На Кубке мира полутораминутные отставания на 7,5 км превратились бы в две-три минуты. Стреляй, попадай (а сегодня и этого не было) — без толку.

Преимущество закономерно получили те, кто начинали первыми. Лучше всех ходом выглядела ветеран шведской сборной Элизабет Хегберг, которая единственный мировой титул брала на чемпионате среди военных в 2011 году. В 33 года вряд ли она рассчитывает на участие в следующей Олимпиаде, но все равно дает прикурить молодежи. За серебро бились норвежка Ида Лин и белоруска Ирина Кривко, и северянка все-таки выиграла 1,5 секунды, заходя на финишный отрезок с проигрышем нескольких десятых.

Резцова завтра стартует в четырех секундах от Кривко.

В медальном зачете Евро мы все еще лидируем: 2−1−0 против 1−1−2 у Норвегии и Украины и одного золота у Белоруссии и Швеции. Но завтра, в последний день, будет штурм. Хорошо, что стартуют все практически одновременно — погоду угадать легче.

Дмитрий Кузнецов