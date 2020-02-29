Драчев: IBU идет на контакт по делу Логинова, там тоже шокированы обысками

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22 февраля итальянская полиция провела обыски в отеле, где российский биатлонист Александр Логинов и его личный тренер Александр Касперович остановились на время чемпионата мира. В субботу стало известно, что Драчев проведет встречу с руководством IBU для обсуждения ситуации.

«В целом встреча прошла очень хорошо, сейчас будем отрабатывать алгоритм действий, — сказал Драчев. — Дождемся полного письменного ответа, они подготовят нам всю информацию, которую имеют, в ответ на наше письмо. Мы обсудили все нюансы взаимодействия между IBU и СБР по всем вопросам».

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«Извинения — это не самое главное. Понятное дело, что они тоже все шокированы этой ситуацией, — добавил глава СБР. — Это самый основной момент, потому что никто из них не ожидал таких действий и последствий. Договорились о постоянной работе, обмене информацией, которая есть у нас и у них. Будем дальше онлайн работать над исправлением этой ситуации».